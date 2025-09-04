Huawei reinventează pliabilul: noul Mate XTs, un smartphone trifold de 2.500 de dolari, marchează revenirea gigantului chinez

Huawei a lansat joi a doua generație a smartphone-ului său trifold, în încercarea de a-și consolida revenirea pe piața din China și de a face pași timizi către piețele internaționale.

Compania din Shenzhen a prezentat noul Huawei Mate XTs, disponibil începând de la 17.999 yuani chinezești (aproximativ 2.520 dolari) și ajungând la 21.999 yuani, în funcție de capacitatea de memorie.

Spre deosebire de telefoanele pliabile obișnuite, care au o singură balama, Mate XTs are două balamale, permițând plierea în trei secțiuni. Astfel, dispozitivul se transformă într-o tabletă atunci când este complet deschis.

Huawei a introdus acest concept anul trecut, prin lansarea primului model Mate XT, primul smartphone trifold din lume. Dispozitivul a fost lansat inițial în China, ajungând ulterior și în câteva piețe internaționale.

Compania mizează acum pe Mate XTs pentru a menține ritmul accelerat de creștere pe care l-a recâștigat pe piața locală din a doua jumătate a anului 2023.

Potrivit Counterpoint Research, Huawei a devenit cel mai mare vânzător de smartphone-uri din China, cu o cotă de piață de 18% în trimestrul al doilea, în creștere de la 15% în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe segmentul telefoanelor pliabile, Huawei domină cu o cotă de 75%, conform datelor oferite de International Data Corporation (IDC). De la lansarea Mate XT până la finalul trimestrului al doilea din 2025, Huawei a vândut 470.000 de unități, generând venituri de peste 1,3 miliarde de dolari.

„Performanțele sunt remarcabile, mai ales dacă ținem cont că vorbim despre unul dintre cele mai scumpe telefoane de pe piață. Este o dovadă clară că există cerere pentru inovație”, a declarat Francisco Jeronimo, vicepreședinte IDC pentru dispozitive, pentru CNBC.

Huawei încearcă să demonstreze că poate încă inova, după ce în 2020, afacerea cu smartphone-uri a fost grav afectată de sancțiunile impuse de SUA, care i-au blocat accesul la software și cipuri esențiale. De atunci, compania și-a dezvoltat propriul sistem de operare și a reușit să obțină producția unor cipuri mai puțin avansate în China pentru dispozitivele sale recente.

Totuși, cota de piață a Huawei rămâne modestă în afara Chinei, unde compania se confruntă cu numeroase provocări.

