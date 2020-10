Analiză: Infectarea lui Donald Trump cu COVID-19, o amenințare majoră la adresa securității naționale a SUA

Deși au mai fost în trecut lideri americani care au fost indisponibilizați, modul în care se răspândește COVID-19 demonstrează că situația președintelui american este una mai mult complicată, date fiind condițiile de izolare, dar și posibilitatea ca virusul să infecteze și alți oficiali de rang înalt de la Washington.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!