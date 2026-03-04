Război în Iran, a cincea zi. Care ar fi fost ținta rachetei iraniene doborâtă de NATO. „Nu era Turcia”
Momentul în care americanii distrug nava amiral a flotei iraniene. Pentagonul: Marina lor se află acum pe fundul mării

Stiri externe
Departamentul de Război al SUA a prezentat momentul în care un submarin a scufundat, cu o torpilă, o navă de război iraniană considerată una dintre cele mai importante din flota Teheranului. 

autor
Adrian Popovici

Este primul astfel de caz în care o navă inamică este scufundată de o torpilă după cel de-Al Doilea Război Mondial, a declarat miercuri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de Fox News.

Hegseth a susținut o conferință de presă la Pentagon alături de șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, pentru a oferi jurnaliștilor o actualizare privind operațiunea militară americană în Iran, denumită „Operation Epic Fury”.

„Un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că se află în siguranță în apele internaționale”, a spus Hegseth. „A fost lovită de o torpilă. O moarte tăcută. Este prima dată de la al Doilea Război Mondial când o navă inamică este scufundată de o torpilă. Ca și atunci, luptăm pentru a câștiga.”

Generalul Dan Caine a precizat că nava iraniană a fost „neutralizată eficient” în urma unui atac rapid al Marinei americane, în care a fost folosită o singură torpilă de tip Mark 48. Potrivit acestuia, impactul a fost imediat, iar nava de război a fost trimisă pe fundul mării.

Secretarul Apărării a spus că nava scufundată este „Soleimani”, considerată nava amiral a flotei iraniene. Aceasta purta numele generalului Qasem Soleimani, ofițer al Gardienilor Revoluției Islamice, ucis de Statele Unite într-un atac cu dronă în ianuarie 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump.

„Marina iraniană se află acum pe fundul Golfului Persic. Ineficientă în luptă, decimată, distrusă, înfrântă — alegeți dumneavoastră adjectivul”, a declarat Hegseth. „Noaptea trecută le-am scufundat nava de preț, Soleimani. Se pare că președintele l-a învins de două ori.”

Oficialul american a mai afirmat că Statele Unite și Israelul sunt aproape de a obține „control complet” asupra spațiului aerian al Iranului, după ce capacitățile de lansare a rachetelor ale Teheranului au fost puternic afectate în cele patru zile de lupte.

„Mai multe bombardiere și avioane de luptă sosesc chiar acum, iar cu control total asupra cerului vom folosi bombe ghidate cu laser de 500, 1.000 și 2.000 de livre, din care avem stocuri aproape nelimitate”, a spus Hegseth.

Războiul a provocat până acum peste 1.000 de morți în Iran și zeci de victime în Liban. Oficialii americani au anunțat, de asemenea, că șase militari americani au fost uciși într-un atac cu dronă în Kuweit.

SUA au anunțat bilanțul primelor cinci zile de război împotriva Iranului. Ce forțe au mobilizat împotriva Teheranului

Sursa: Fox News

