Schimbarea de ton e binevenită după atacul la adresa democrațiilor europene, lansat de JD Vance la ediția de anul trecut.

Înainte să plece spre München, Marco Rubio le-a transmis europenilor un mesaj împăciuitor.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Europa este importantă pentru noi. Suntem strâns legați de Europa. Viitorul nostru a fost mereu legat și va fi continua să fie așa. Așa că trebuie doar să discutăm despre cum vă arăta acest viitor”.

Rubio participă la Conferința de securitate de la München alături de o delegație semnificativ mai mare decât anul trecut. Organizatorii conferinței au văzut în acest detaliu o dovadă că administrația Trump încearcă să repare o așa numită „criză de încredere" cu partenerii europeni.

Claudia Major, senior vice president at the German Marshall Fund: „Impresia europenilor este că americanii nu mai sunt un partener de încredere. Dacă un aliat NATO amenință un alt aliat, precum în cazul Groenlandei, te întrebi dacă poliția ta de asigurare reprezentată de NATO este într-adevăr una solidă”.

Europenii nu și-au revenit încă nici după atacul frontal, de-a dreptul șocant, al vicepreședintelui Vance la adresa democrațiilor liberale europene.

Vance de anul trecut: „La Washington, s-a instalat un nou șerif. Pentru noi (noua administrație americană), amenințarea cea mai mare la adresa Europei nu sunt Rusia sau China, ori vreun alt actor extern, ci o amenințare care vine din interior: faptul că Europa își abandonează unele dintre valorile sale fundamentale”.

Însăși trimiterea la München a lui Rubio - o figură percepută drept mai calmă și mai predictibilă decât Vance - este văzută drept un efort al administrației Trump de a calma neliniștile europenilor. Totuși, Rubio a vorbit și despre „o nouă eră în geopolitică”, care presupune și schimbarea relației transatlantice.

Marco Rubio, secretarul de stat american: „Lumea se schimbă foarte repede, chiar sub ochii noștri. Lumea veche a dispărut, în care și eu am crescut, și trăim într-o nouă eră în geopolitică, iar asta ne va cere tuturor să reexaminăm cum arată această realitate și ce rol vom juca în ea”.

Claudia Major, senior vice president at the German Marshall Fund: „Cred că mulți europeni au două speranțe legate de această conferință. Prima este să putem găsi o nouă formă de cooperare cu Statele Unite, în care trecem de la o apărare europeană condusă de SUA la o apărare europeană condusă de europeni. Cealaltă speranță este ca statele europene importante - Franța, Germania, Regatul Unit, Polonia, Italia - să își unească forțele și să transmită un mesaj comun că Europa a primit mesajul americanilor și se va ridica la înălțimea provocărilor, fie că este vorba despre domeniul securității și apărării, fie despre cel economic”.