„S-a produs o schimbare de situație și ar trebui să fim mândri și încrezători în acest lucru”, a declarat Colby (foto centru) miniștrilor apărării din Alianță într-o reuniune cu ușile închise la Bruxelles.

În încercarea de a-l potoli pe președintele SUA, NATO a propus miercuri o nouă misiune în Arctica, menită să răspundă criticilor lui Trump potrivit cărora securitatea insulei a fost neglijată, informează POLITICO.

Colby, arhitectul recentei strategii de apărare a SUA și considerat un susținător al liniei dure în ceea ce privește Europa, a declarat că Washingtonul va „continua să asigure descurajarea nucleară extinsă a SUA”, dar le-a spus aliaților că America dorește „parteneriat, nu dependență”.

El a adăugat că SUA vor furniza, de asemenea, „într-un mod mai limitat și mai concentrat” capacități cheie de care aliații europeni nu dispun și a subliniat că administrația rămâne angajată în apărarea comună a NATO în conformitate cu articolul 5 din tratatul de fondare al alianței.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, care și-a dedicat cea mai mare parte a energiei sale pentru a-l împiedica pe Trump să distrugă alianța, a lăudat „discursul excelent” al lui Colby.

El a respins, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ignorat reuniunea. „Am fost foarte norocoși să îl avem pe Bridge Colby”, a declarat el reporterilor, numindu-l „un gânditor de frunte cu privire la rolul SUA în NATO”.

„De-a lungul anilor, el a fost o forță constantă care a determinat Europa și Canada să-și intensifice eforturile în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare”, a spus Rutte.

Cu toate acestea, Colby a subliniat, de asemenea, că NATO va trebui să se schimbe, întrucât SUA sub Trump se concentrează mai mult pe „apărarea teritoriului și a intereselor SUA în emisfera vestică, precum și pe consolidarea descurajării prin negare în Pacificul de Vest”.

Asta înseamnă un „NATO 3.0”, a spus el, în care europenii plătesc mai mult pentru propria apărare și reduc activitățile NATO la sarcina sa principală de apărare a teritoriului Alianței.

Termenul a fost imediat apreciat de unii aliați. NATO 3.0 este „o modalitate bună de a explica punctul său de vedere, cu care suntem total de acord”, a declarat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, pentru POLITICO.

„Îi cunoaștem pe americani, ei trebuie să fie mai prezenți în Pacific – și asta schimbă și NATO”, a spus el. „Noi, în Europa, nu am făcut suficient.”

Declarația lui Colby a fost primită cu ușurare de aliații europeni, dintre care unii se temeau că reprezentantul SUA va profita de moment pentru a le adresa critici.

Tonul său a contrastat puternic cu cel de la recentele summituri NATO, unde oficiali americani, inclusiv Hegseth, au reproșat Europei că nu alocă suficiente fonduri pentru apărare și că încearcă să limiteze achizițiile de armament american.

Un diplomat NATO, care a vorbit sub protecția anonimatului, a descris discursul lui Colby drept „relativ pozitiv și moderat”. Un alt diplomat l-a comparat cu „liniștea de după furtună”.

La rândul său, Mark Rutte a respins ideea că disputa legată de Groenlanda ar fi afectat alianța. „Întotdeauna vor exista dezbateri și discuții în cadrul NATO”, a spus el, adăugând că „ar fi foarte plictisitor dacă nu ar fi așa”.