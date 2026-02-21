Vizitele din SUA au urcat cu 17% faţă de anul precedent, depăşind 5 milioane de persoane, un salt remarcabil, având în vedere şi deprecierea dolarului, care a pierdut peste 10% în raport cu euro în 2025, după ani în care cursul favorizase puternic călătoriile americane în zona euro.

Turiștii americani ignoră tensiunile diplomatice

În total, Franţa a primit un număr record de 102 milioane de turişti străini în 2025, a declarat ministrul turismului, Serge Papin. Cu un an înainte, în 2024, 100 de milioane de vizitatori au venit în ţară, impulsionaţi de Jocurile Olimpice de la Paris.

Cheltuielile turiştilor au crescut cu 9%, atingând 77,5 miliarde de euro (91,3 miliarde dolari), pe fondul unei orientări puternice către hoteluri şi servicii premium, a mai precizat ministrul.

„Franţa este o destinaţie turistică extraordinară. Să fim mândri de asta şi, mai ales, să rămânem aşa. Franţa continuă să atragă, să seducă şi să facă lumea întreagă să viseze.”, a spus Papin.

Creşterea numărului de turişti americani arată că mulţi dintre ei au fost neafectaţi de deteriorarea relaţiilor transatlantice. De la preluarea mandatului, Trump şi echipa sa au amplificat tensiunile comerciale cu UE, au iritat guvernele europene prin poziţiile privind războiul Rusia–Ucraina, au criticat reglementările digitale europene şi chiar au provocat controverse prin ameninţarea cu anexarea Groenlandei.

Rămâne de văzut dacă tendinţa va continua.

Europa se așteaptă la creșteri din China și India

Comisia Europeană pentru Turism a avertizat miercuri că vizitele turiştilor americani în Europa ar putea scădea în 2026, primul semn de încetinire a boomului post-pandemic al călătoriilor americane, alimentat iniţial de un dolar puternic şi de rezilienţa economică a Americii de Nord.

Comisia prognozează că declinul vizitatorilor americani va fi compensat de creşterea fluxurilor turistice din China şi India, care ar urma să ducă la un avans de 6,2% al sosirilor internaţionale în 2026.

Ministerul Turismului din Franţa a transmis că rezervările de zbor pentru începutul lui 2026 din ţări precum Mexic şi China sunt promiţătoare, însă nu a publicat date comparabile pentru piaţa americană.