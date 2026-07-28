Rețeaua de magazine Profi a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, după ce analizele au indicat depășirea limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide, informează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), potrivit News.ro.

„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine PROFI a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide”, anunţă instituția.

Ce produs este vizat de retragere

Produsul retras este ORLANDO Stafide aurii 100g (brand Maestro), furnizat de compania ORLANDO IMPORT EXPORT. Stafidele provin din Siria și fac parte din lotul L 2004 268, cu termen de valabilitate până la data de 30.04.2027.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au cumpărat produsul din lotul menționat să nu îl consume.

„Dacă aţi achiziţionat produsul din lotul menţionat, nu îl consumaţi. Puteţi să îl distrugeţi sau să îl returnaţi în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiţi contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, a transmis instituția.

Persoanele care au cumpărat stafidele din lotul afectat pot returna produsul în magazinele Profi până la termenul indicat, fără obligația de a prezenta bonul fiscal.

Lista magazinelor Profi în care a fost distribuit produsul, precum și informațiile oficiale despre retragere pot fi consultate pe site-ul ANSVSA sau în unitățile rețelei Profi.