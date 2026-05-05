Potrivit unui anunţ postat pe site-ul ANSVSA, se retrage de la comercializare, din magazinele Penny, "GRAN MARE SALATĂ CU ICRE DE HERING 150G",

Producător: NEGRO 2000 SRL, Cantitate netă: 150 G Lot nr. 981, dată expirare 18.05.2026.

"Vă informăm că producătorul NEGRO 2000 SRL iniţiază rechemarea voluntară a produsului menţionat mai sus, ca urmare a detecţiei prezenţei Listeria Monocytogenes", se arată în anunţ.

Din motive ce ţin de siguranţa consumatorilor, Rewe România retrage de la comercializare şi recheamă produsul. Totodată, le recomandă clienţilor să nu îl ofere spre consum şi să îl aducă înapoi în oricare magazin Penny.

Contravaloarea va fi restituită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.