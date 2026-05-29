Alertă alimentară: Un lot de salată de icre a fost retras din magazinele Profi descoperirea unei bacterii periculoase

ANSVSA anunţă retragerea unui lot de salată de icre cu hering şi ceapă, produs de Negro 2000 SRL şi vândut în magazinele Profi, după depistarea bacteriei Listeria monocytogenes. 

Mihaela Ivăncică

Consumatorii sunt sfătuiţi să nu consume produsul şi să îl returneze în magazine.

Potrivit ANSVSA, producătorul Negro 2000 SRL a iniţiat rechemarea voluntară a produsului Gustări pescăreşti – Salată de icre cu hering şi ceapă (70 g), ca măsură preventivă pentru protejarea sănătăţii publice. Este vizat lotul 1363PB, având data expirării 25.06.2026.

Motivul rechemării îl reprezintă detectarea prezenţei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt sfătuite să nu îl consume. Produsul poate fi returnat în orice magazin Profi, cu prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea va fi restituită integral.

ANSVSA arată că produsul a fost comercializat în mai multe magazine Profi din judeţele Prahova, Giurgiu, Teleorman, Călăraşi, Dâmboviţa, Buzău, Argeş, Ialomiţa şi Brăila.

Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate necorespunzător. Boala nu se transmite prin contact direct între persoane.

Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata"

