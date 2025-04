Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a comentat faptul că canalul american de știri Fox News a numit Kievul "oraș rusesc" în timpul transmiterii slujbei de Paște a Bisericii Ortodoxe din Ucraina.

Fox News transmitea slujbele de Paște din diferite părți ale lumii, inclusiv din Kiev. Inițial, emisiunea a etichetat corect slujba Bisericii Ortodoxe a Ucrainei de la Catedrala Sfântul Mihail cu Domul de Aur ca având loc în „Kiev, Ucraina”. Cu toate acestea, subtitrarea s-a schimbat ulterior în „Kiev, Rusia” și a rămas pe ecran pentru o perioadă îndelungată.

Fox News marked Kyiv as part of Russia during the first minutes of its Easter broadcast.

The false designation reportedly remained on screen for 20 minutes before being corrected. pic.twitter.com/vXePWhtUaZ