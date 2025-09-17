Amenda primită de o şoferiţă care transporta un ponei în portbagajul maşinii, în Germania. „A fost foarte nepăsătoare”

Situaţie inedită întâlnită în timpul unui control rutier în Alsdorf, Germania. Polițiștii au descoperit că o şoferiţă transporta un ponei de 150 kilograme în portbagajul maşinii, scrie BILD .

Bancheta din spate a maşinii roz era rabatată, acoperită cu un covor, pe care stătea un ponei alb.

Femeia legase poneiul Shetland cu o frânghie prinsă de o ureche metalică, considerând că astfel îl ţine în siguranţă. Poliţia are însă o opinie contrară: nici măcar un câine, cu atât mai puţin un ponei Shetland ce cântăreşte aproximativ 150 kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod.

În cazul unui impact din spate cu 50 km/h, poneiul ar fi fost proiectat înainte cu o forţă de 7,5 tone, potrivit calculelor poliţiştilor. Aceasta reprezintă un pericol imens atât pentru animal, cât şi pentru transportator.

Femeia a refuzat să achite amenda de 35 de euro. „Din păcate, şoferiţa a fost foarte nepăsătoare şi necooperantă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Aachen pentru BILD.

În prezent, a fost demarată o procedură de sancţionare împotriva ei. Totodată, i s-a interzis să-şi continue drumul.

