Amenda primită de o şoferiţă care transporta un ponei în portbagajul maşinii, în Germania. „A fost foarte nepăsătoare”

Stiri externe
17-09-2025 | 09:05
ponei masina
Facebook / Polizei NRW Aachen

Situaţie inedită întâlnită în timpul unui control rutier în Alsdorf, Germania. Polițiștii au descoperit că o şoferiţă transporta un ponei de 150 kilograme în portbagajul maşinii, scrie BILD.

autor
Mihaela Ivăncică

Bancheta din spate a maşinii roz era rabatată, acoperită cu un covor, pe care stătea un ponei alb.

Femeia legase poneiul Shetland cu o frânghie prinsă de o ureche metalică, considerând că astfel îl ţine în siguranţă. Poliţia are însă o opinie contrară: nici măcar un câine, cu atât mai puţin un ponei Shetland ce cântăreşte aproximativ 150 kilograme, nu ar trebui transportat în acest mod.

În cazul unui impact din spate cu 50 km/h, poneiul ar fi fost proiectat înainte cu o forţă de 7,5 tone, potrivit calculelor poliţiştilor. Aceasta reprezintă un pericol imens atât pentru animal, cât şi pentru transportator.

Femeia a refuzat să achite amenda de 35 de euro. „Din păcate, şoferiţa a fost foarte nepăsătoare şi necooperantă”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Aachen pentru BILD.

Citește și
Temu
Un bărbat din Roma, amendat cu 618 euro după ce a comandat pe Temu produse de doar 42 de euro

În prezent, a fost demarată o procedură de sancţionare împotriva ei. Totodată, i s-a interzis să-şi continue drumul.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Sursa: Bild

Etichete: germania, amendă, ponei,

Dată publicare: 17-09-2025 09:05

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită
Stiri Diverse
Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită

Imagini incredibile au fost surprinse în Ploiești. Un muncitor, care lucra la un bloc din oraș, a decis să arunce sacii cu moloz direct de pe acoperiș.

Un bărbat din Roma, amendat cu 618 euro după ce a comandat pe Temu produse de doar 42 de euro
Stiri Diverse
Un bărbat din Roma, amendat cu 618 euro după ce a comandat pe Temu produse de doar 42 de euro

Un cetățean din Roma s-a trezit cu o amendă usturătoare după ce a comandat pe platforma chineză Temu câteva articole de zi cu zi.

Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial
Stiri externe
Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial

Furios din cauza amenzii record de 2,95 miliarde de euro aplicate companiei Google de Comisia Europeană, preşedintele american Donald Trump a ameninţat, vineri, cu impunerea de taxe vamale punitive în temeiul „Secţiunii 301”, relatează AFP.

FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului
Stiri Sport
FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului

Echipa de fotbal FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului.

Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă vor primi cei care
Stiri actuale
Crește taxa de pod de la Fetești. Cât va costa și ce amendă vor primi cei care "uită" să o plătească

Din toamnă, cresc tarifele pentru folosirea drumurilor publice.  

Recomandări
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital
Stiri Sanatate
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Peste o jumătate de milion de români nu mai au asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Sunt foștii coasigurați, oameni fără venituri, aflați în întreținerea partenerului sau a unuia dintre copii.

Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan: România plătește anual dobânzi de 11 miliarde de euro. Atât costa Autostrada Moldovei

Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a României, explicând că țara noastră va plăti în acest an dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro - o sumă echivalentă cu costul construirii Autostrăzii Moldovei A7.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Septembrie 2025

45:30

Alt Text!
La Măruță
16 Septembrie 2025

01:30:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Septembrie 2025

01:44:51

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28