Comunitatea s-a mobilizat și încearcă să-i ajute pe cei loviți de necaz.

Incendiul s-a extins rapid

Focul a pornit de la casa în care locuia un cuplu de bătrâni. S-a extins întâi la grajdurile cu animale, dar oamenii au ieșit la timp afară și au salvat vitele și câinii. Incendiul a ajuns apoi la alte două case învecinate.

Mădălina Damaschin – proprietara unei locuințe: „Era totul în flăcări. M-a sunat soțul că a venit și el de la muncă și mi-a spus că casa noastră e în flăcări. Mulțumim lui Dumnezeu că noi, ca persoane, suntem bine și nu erau copiii acasă.”

Viorel Tălpău: „Într-o fracțiune de secundă scrum s-a făcut totul, era flacără imensă. De la o gospodărie la toate trei s-a dus. Am încercat cu gălețile, dar nu puteam să stăm, trebuia să stăm departe, că ardeam și noi.”

Fiul bătrânilor care locuiau în prima gospodărie a venit acasă, din străinătate, imediat ce a aflat de nenorocire.

Alexandru Constantin: „Minim 4 ani numai ai mei de muncă aici.”

Ancuța Socaci – ISU Bacău: „Trei case de locuit și 3 anexe gospodărești. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca efect termic: coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile.”

Autoritățile oferă sprijin

Din cele trei case, în care locuiau și doi copii mici, puține lucruri au mai putut fi salvate.

Florin Dragoș, vecin: „Da, să fim alături, să ajutăm cu ce se poate. Îi ajutăm și cu niște bani, îi ajutăm și cu munca.”

George Adrian Bucur, primar, comuna Mănăstirea Cașin: „Vom acorda 20 de metri cubi de lemn de lucru pentru fiecare familie. Am demarat procedurile pentru ajutorul Guvernului care se acordă în cazul calamităților.”

Deocamdată, bieții oameni și-au găsit adăpost pe la rude sau vecini.

