În cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Trump a insistat că Groenlanda se află într-o poziție strategică foarte importantă, afirmând că se află între SUA, Rusia și China și insistând că, din punct de vedere geografic, face parte din America de Nord.

El a insistat că nu este interesat de pământurile rare, deoarece „ar trebui să treci prin sute de metri de gheață pentru a le obține”.

„Această insulă enormă și nesigură face de fapt parte din America de Nord. Este teritoriul nostru”, a afirmat Trump, adăugând că posesia insulei arctice este „interesul fundamental al securității naționale” al Washingtonului, notează agenția de știri Baha.

În plus, Donald Trump a declarat, potrivit BBC, că președinții americani au încercat să cumpere Groenlanda timp de aproape două secole. Președintele spune că nu există „niciun semn” al prezenței Danemarcei pe insulă și că Danemarca cheltuiește mai puțini bani decât a promis pentru Groenlanda. „Numai SUA pot proteja această masă uriașă de pământ, această bucată uriașă de gheață, o pot dezvolta și îmbunătăți”, afirmă el.

Acesta este motivul pentru care, spune el, caută „negocieri imediate” pentru a achiziționa țara. „Solicit negocieri imediate pentru achiziționarea Groenlandei”, a spus Trump.

