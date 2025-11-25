Dronă rusească prăbușită în Republica Moldova peste o casă. Autoritățile au evacuat zona de urgență

25-11-2025 | 10:24
drona

Republica Moldova a raportat mai multe pătrunderi ale dronelor rusești, una dintre ele prăbușindu-se peste o casă din raionul Florești. Autoritățile au evacuat zona și au securizat perimetrul.

Vlad Dobrea

”Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului.
Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești”, au transmis autoritățile din Republica Moldova. 

Dronă rusă urmărită în spațiul aerian din România

 

Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi.

Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea şi Galaţi.

drone
Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.

La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.

La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.

Dată publicare: 25-11-2025 10:17

