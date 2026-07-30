Pe măsură ce nevoia de spații sigure a crescut brusc – unii oameni adăpostindu-se pentru prima dată –, lipsa unor locuri adecvate a devenit o problemă centrală, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Kievul dispune de 4.358 de facilități pentru a-i adăposti pe cei 3 milioane de locuitori, afirmă administrația orașului, deși doar aproximativ 500 dintre acestea sunt adăposturi antiaeriene adecvate.

Oamenii acuză autoritățile de nepăsare și spun că îndemnurile lor de a se pune la adăpost în timpul atacurilor sunt ipocrite – „actul suprem de cinism”, potrivit unui locuitor din Sviatoșînski.

Metroul, transformat în adăpost

Cele 47 de stații de metrou din Kiev au devenit cele mai fiabile adăposturi ale orașului, deși nici acestea nu sunt complet sigure.

Intrarea în stația din cartierul Lukianivskii, pe care Rusia o bombardează în aproape fiecare atac, a fost avariată de 10 ori. Pe 24 mai, locuitorii care se adăposteau acolo, la peste 50 de metri sub pământ, au avut de înfruntat fumul și praful care au urmat unui val de atacuri.

Pe 2 iunie, pe măsură ce anxietatea creștea, 41.000 de persoane au petrecut noaptea sub pământ în tot Kievul, arată datele metroului.

Joi, un număr record de 56.000 de persoane au căutat adăpost, iar spiritele s-au înfierbântat când oamenii privați de somn i-au acuzat din nou pe cei care foloseau corturi de camping că ocupă prea mult spațiu, în detrimentul celorlalți.

Locuitorii spun că agenții de securitate de la intrarea în stațiile de metrou îi resping uneori pe oameni înainte ca sirenele să înceapă să sune, batjocorind chiar temerile celor care încearcă să se refugieze sub pământ în așteptarea unui atac despre care autoritățile avertizează că va avea loc.

„Agenții de securitate din metrou tratează oamenii de parcă ar merge acolo pentru distracție”, spune Dmîtro Dicenko, un muzician și specialist în marketing în vârstă de 30 de ani, care a fost respins anul trecut împreună cu soția sa, între valurile de atacuri. Rachetele au lovit orașul imediat ce s-au întors acasă. De atunci, ei stau mai mult acasă, speriați să nu se afle afară în timpul unui atac, deoarece proteza lui Dicenko îi îngreunează fuga.

Deși astfel de cazuri sunt rare, experiența lui Dicenko nu este deloc unică.

Purtătoarea de cuvânt a metroului, Oksana Nîkîforuk, a declarat că sistemul face tot ce poate cu resursele disponibile, iar scopul său principal rămâne transportul.

Birocrația ca resemnare

Valentîna, o femeie de vârstă mijlocie care nu și-a dezvăluit numele de familie, locuiește în Sviatoșînski, într-o clădire căreia îi lipsește o bucată de zid după ce a fost lovită anul trecut de o rachetă. De la fereastra ei poate vedea un adăpost într-o școală care trebuia să se deschidă la sfârșitul anului trecut.

Autoritățile spun că acesta nu este încă gata, așa că, atunci când are loc un atac, ea trebuie să fugă către un subsol mai puțin sigur, situat mai departe. „La ce te poți aștepta de la vecinul nostru nebun (Rusia), când oamenii sunt tratați astfel în această țară?”, comentează Valentîna.

Încercând să calmeze tensiunile, Oleksii Sukennikov, șeful departamentului de educație al districtului, a afirmat că birocrația nu poate fi învinsă și a dat vina pe aceasta pentru întârzierile în deschiderea celor două adăposturi școlare din Sviatoșînski.

Kievul are mai multe adăposturi decât orice alt oraș ucrainean. Însă biroul ombudsmanului de stat a constatat probleme în 93% din cele 1.066 de locații verificate la nivel național, inclusiv 125 în capitală. Printre acestea se numără accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, condițiile sanitare precare și întreținerea deficitară.

„Au existat cazuri în care facilitățile, menționate în surse publice ca fiind accesibile publicului, erau închise sau improprii utilizării”, se arată în raport.

Când sunt sesizate, autoritățile continuă să-și paseze responsabilitatea una alteia, spun locuitorii.

Vitali Klițiko, primarul orașului Kiev, a declarat că autoritățile municipale au alocat în acest an peste 1,1 miliarde de hrivne (24,51 milioane de dolari) pentru repararea adăposturilor, adăugând că, de la începutul invaziei rusești din februarie 2022, au cheltuit 7 miliarde de hrivne.

Răul cel mai mic

Locuitorii din cartierele fără stații de metrou sau adăposturi în apropiere se confruntă cu alegerea între răul cel mai mic.

Unii rămân în baie sau pe coridor, fără nicio protecție împotriva unui impact direct. Alții se refugiază în subsoluri, riscând să fie îngropați sub dărâmături.

După fiecare atac, mulți apelează la rețelele sociale pentru a se relaxa și a povesti unde și-au petrecut noaptea.

O femeie spune că nu a fost lăsată să intre într-un adăpost din cauza câinelui ei. O altă persoană închiriază o cameră de hotel pentru a avea acces la adăpostul acestuia – o opțiune pe care doar puțini și-o pot permite. Mulți recurg la dormitul în parcări subterane.

„Situația adăposturilor este foarte precară, având în vedere că ne aflăm acum în al cincilea an de război”, spune o localnică. „Ca urmare, asistăm la un număr mai mare de victime civile”, arată ea.