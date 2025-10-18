Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil”

18-10-2025 | 12:24
ajutoare gaza
AFP

Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete.

 

Sabrina Saghin

Problemele sunt cauzate de drumurile distruse de război şi de menţinerea închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri ONU.

Potrivit Programului Alimentar Mondial (PAM), aproximativ 560 de tone de alimente intră zilnic în Gaza de la instituirea armistiţiului intermediat de Statele Unite, dar cantitatea este încă mult sub nivelul necesar pentru a acoperi nevoile populaţiei.

ONU cere extinderea ajutorului

Şeful umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat că pentru a combate malnutriţia severă şi colapsul infrastructurii ar fi nevoie ca mii de vehicule cu ajutoare să intre săptămânal în teritoriu, potrivit Reuters.

Fletcher s-a aflat vineri în Gaza pentru a evalua situaţia şi a afirmat că ONU implementează „un plan de 60 de zile” menit să extindă masiv operaţiunile umanitare.

Donald Trump
Donald Trump ameninţă că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas. Afirmaţia a stârnit îngrijorare internaţională

Provocările sunt uriaşe, dar suntem hotărâţi să profităm de oportunităţile umanitare create prin acordul de pace al preşedintelui Trump”, a scris el pe platforma X.

La Geneva, purtătoarea de cuvânt a PAM, Abeer Etefa, a declarat că accesul către nordul Gazei „rămâne extrem de dificil”, întrucât punctele de trecere Zikim şi Erez cu Israelul sunt încă închise, blocând livrările către Gaza City – zona cea mai grav afectată de foamete. Drumurile distruse sau blocate îngreunează transportul sacilor de făină şi al pachetelor cu alimente.

Spitalele din nord rămân fără resurse

Organizaţia Medici Fără Frontiere (MSF) a confirmat că multe agenţii de ajutor nu au revenit încă în nord, unde spitalele abia mai funcţionează. Într-un caz relatat de coordonatorul MSF Jacob Granger, o femeie rănită de schije în Gaza City nu a putut primi îngrijiri timp de cinci zile, iar rana i s-a infectat grav.

Joi, aproximativ 950 de camioane au intrat în sudul şi centrul Gazei prin punctele Kerem Shalom şi Kissufim, potrivit datelor ONU, după 715 camioane în ziua precedentă, dintre care 16 transportau combustibil şi gaz. Cu toate acestea, fluxul către nord rămâne insuficient pentru a opri criza alimentară acută.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 18-10-2025 12:24

