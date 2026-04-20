Vladimir Putin s-a arătat încântat de faptul că fostul președinte Rumen Radev a câștigat alegerile din Bugaria. Radev este considerat pe scară largă a fi prorus, poziționându-se împotriva ajutării Ucrainei și criticând chiar și adoptarea monedei euro de către Bulgaria.

Schimbarea completă a atitudinii Rusiei față de Bulgaria, pe care a supus-o în ultimii ani unui război hibrid agresiv, vine la câteva zile după ce Kremlinul a trecut brusc Ungaria, vechea sa aliată, pe lista ”statelor neprietenoase”, după alegerile de pe 12 aprilie.

Moscova a transmis că nu are niciun motiv pentru a-l felicita pe Peter Magyar, cel care l-a înfrânt fără drept de apel pe Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Putin în Uniunea Europeană.

Acum, Kremlinul a emis prima sa reacție publică la victoria electorală a lui Rumen Radev, semnalând un răspuns pozitiv la declarațiile acestuia despre menținerea unui dialog pragmatic cu Moscova, scrie Novinite.

Rugat să comenteze descrierile din mass-media occidentală ale liderului „Bulgariei Progresiste” – partidul câștigător al anticipatelor de pe 19 aprilie- drept „calul troian al lui Putin”, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova se concentrează în schimb pe disponibilitatea declarată a lui Radev de a comunica cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ceea ce a ieșit în evidență a fost poziția lui Radev, care rămâne deschis unui „dialog pragmatic” cu Moscova.

Kremlinul a salutat ceea ce a descris ca fiind o dorință de a căuta soluții prin conversație, mai degrabă decât prin confruntare. Peskov a remarcat că declarațiile lui Radev, precum și remarcile similare ale altor lideri europeni, care vizează rezolvarea disputelor prin dialog cu Rusia, sunt privite pozitiv la Moscova.

Rumen Radev spune că mai mulți lideri europeni vor să se apropie de Moscova

El a subliniat că Rusia consideră o astfel de abordare ca fiind constructivă, în special când vine vorba de restabilirea canalelor de comunicare și de abordarea tensiunilor actuale dintre Sofia și Moscova. „Dorința de dialog pragmatic” a fost descrisă ca un semnal important, iar Kremlinul a declarat că susține eforturile de rezolvare a problemelor existente în relațiile bilaterale.

În același timp, Peskov a avertizat împotriva interpretării acestui lucru ca o schimbare mai amplă a poziției generale a Europei față de Rusia. El a spus că este încă prea devreme pentru a vorbi despre o „încălzire” completă a relațiilor, subliniind că mesaje critice puternice continuă să vină de la Bruxelles și de la alte instituții europene.

După victoria sa, Radev însuși a abordat problema dialogului cu Moscova, argumentând că astfel de poziții nu mai sunt izolate și sunt exprimate din ce în ce mai mult și de alți lideri europeni. El a făcut referire la președintele francez Emmanuel Macron și la alții, spunând că Europa trebuie să acționeze pragmatic, în special când vine vorba de asigurarea resurselor, stabilitatea energetică și menținerea competitivității economice.

Potrivit lui Radev, discuția nu este doar politică, ci legată și de interesele strategice pe termen lung ale Europei și de necesitatea unor soluții realiste într-un mediu internațional în schimbare.