Atunci, a rănit grav mai mulți copii și a declanșat revolte fără precedent în capitală. Riad Bouchaker, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat pentru opt capete de acuzare, inclusiv trei tentative de omor asupra unor copii, transmite Agerpres.

Una dintre fetițe, care pe atunci avea cinci ani și a fost înjunghiată direct în inimă, se deplasează acum în scaun cu rotile, nu mai poate mânca normal și a încetat să mai vorbească. Un băiat de cinci ani și o fetiță de șase ani au fost, de asemenea, răniți, iar o educatoare în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost grav rănită în timp ce încerca să protejeze elevii.

Dezinformare și revolte în Dublin

În orele care au urmat atacului, pe rețelele sociale au circulat informații false, distribuite de conturi ale activiștilor de extremă dreapta, care îl descriau pe suspect ca fiind un solicitant de azil. Ulterior, în centrul Dublinului au izbucnit revolte fără precedent, cu confruntări între poliție și manifestanți, incendieri de vehicule și jafuri în magazine. Zeci de persoane au fost arestate și puse sub acuzare pentru aceste revolte.

Verdictul, în condiții de „limitare cognitivă”

Bouchaker, care locuiește în Irlanda de 25 de ani și s-a exprimat prin intermediul unui interpret de arabă, pledase nevinovat pentru cele trei tentative de omor, pentru trei agresiuni soldate cu vătămări corporale și pentru portul unei arme periculoase – un cuțit de bucătărie lung de 36 de centimetri.

Judecătorul Tony Hunt a indicat juriului că acuzatul fusese operat de o tumoare cerebrală benignă cu doi ani înaintea atacului și că a fost rănit la cap de trecători și spitalizat la scurt timp după atac. Deși aceste elemente sunt sursa unor „limitări cognitive”, el a fost declarat apt pentru a fi judecat, iar judecătorul a precizat că „nu există nicio indicație că suferea de o tulburare mintală în momentul comiterii faptelor”.

Pedeapsa lui Bouchaker va fi comunicată pe 12 octombrie.