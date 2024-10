Alexei Navalnîi se aștepta să moară în închisoare, dezvăluie memorii sale prezentate de mai multe publicații

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, credea că va muri în închisoare, potrivit unui fragment din memoriile sale prezentate în avanpremieră de revista The New Yorker și The Times of London.