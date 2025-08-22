Un locuitor din California s-a îmbolnăvit de ciumă după ce a fost mușcat de un purice

22-08-2025
Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe s-a îmbolnăvit de ciumă, probabil după ce a fost muşcat de un purice în timpul unui sejur la un camping în zonă, anunţă autorităţile sanitare din California, potrivit presei americane.

Ioana Andreescu

Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se reface în prezent la domiciliu, sub supravegherea unei echipe medicale.

„Ciuma este prezentă în numeroase regiuni din California, inclusiv în zone de înaltă altitudine din comitatul El Dorado”, declară directorul interimar al Sănătății Publice din comitat, Kyle Fliflet.

„Este important să luăm măsuri de precauție atât pentru noi, cât și pentru animalele de companie, atunci când sunt în aer liber, mai ales în plimbări, drumeții sau campinguri în zone în care trăiesc rozătoare sălbatice”, a spus acesta pentru CNN.

Potrivit unor oficiali din comitatul El Dorado, ultimul caz de ciumă la om a fost înregistrat în zonă în 2020.

Infecția, rară, a fost cauzată de bacteria Yersinia pestis.

Potrivit Centrelor Americane pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC), în medie, în Statele Unite se înregistrează anual aproximativ șapte cazuri de ciumă la om, în principal în zone rurale din vestul american.

Însă, în prezent, boala este departe de a fi la fel de mortală ca în Evul Mediu.

Ciuma poate fi tratată cu antibiotice, dacă este diagnosticată la timp.

Simptomele ciumei sunt febră, frisoane, o stare de slăbiciune puternică și inflamarea ganglionilor.

Autoritățile locale le cer drumeților și participanților la tabere să fie precauți atunci când sunt în aer liber și să folosească mijloace precum repelente de insecte sau tratamente antiparazitare pentru animalele lor domestice.

