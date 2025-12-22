Semnale mixte despre economie: crește încrederea macroeconomică, însă analiștii văd leul mai slab și deficit bugetar ridicat

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. aproximativ 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Pentru anul 2026, deficitul bugetar anticipat este de 6,7%.

”Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. Cele două componente ale sale au înregistrat cresteri semnificative. Astfel, componenta de anticipaţii a crescut cu 5,1 puncte, până la valoarea de 34,2, în timp ce componenta de condiţii curente a crescut cu 10,1 puncte (în special pe seama componentei de angajare curentă), până la valoarea de 42,4”, arată Asociaţia CFA România.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2026) a scăzut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,13%, iar 77% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1313 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1733 lei pentru un euro.

“Conform anticipaţiilor participanţilor la sondajul CFA România, ieşirea din situaţia de stagflaţie va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potenţial, rata anticipată de creştere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în acelaşi timp, deşi procesul dezinflaţionist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflaţiei va rămâne ridicată în anul următor”, declară Adrian Codirlaşu, CFA – preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 55% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipaţiilor de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, defictul bugetar anticipat este de 6,7%

Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 96% dintre participanţi anticipează menţinerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investiţiilor.

