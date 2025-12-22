Austriecii de la Münzer ies dintr-o afacere importantă din România. Cui au cedat compania

Münzer a vândut participația de 60,3% deținută la compania Gastrofilter, din județul Covasna, altui acționar, Lorant Bardoczi, astfel încât acesta a ajuns să dețină acum 95,6% din titluri, iar altă persoană fizică, Zsuzsa Marton, diferența.

Austriecii au intrat ca parteneri majoritari în societatea mixtă în anul 2021, tot atunci anunțând extinderea sistemului de colectare a uleiului alimentar uzat pentru industria cateringului și gospodăriile particulare, scrie Profit.ro.

În perioada 2021 – 2024, afacerile Gastrofilter au crescut constant, ajungând la 4 milioane de lei anul trecut.

Compania colectează ulei vegetal uzat de la firme din HoReCa, fabrici de produse alimentare și spitale sau unități de învățământ cu cantine, altă activitate fiind livrarea de diferite tipuri de ulei proaspăt.

La nivel internațional, vânzările Münzer, cel mai mare producător de biodiesel și colector de ulei de gătit uzat din Austria (utilizat ca materie primă pentru biodiesel), însumau anul trecut 324 milioane euro.

Are circa 700 de angajați în peste 20 de țări.

În 2023, grupul deținut de familia cu același nume a achiziționat o participație minoritară la WON (Waste Oil Net), liderul pieței de colectare a uleiurilor uzate din Bulgaria. Tranzacția a vizat atât dezvoltarea businessului de colectare a deșeurilor în regiune, cât și investiții în instalațiile de procesare din Bulgaria.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













