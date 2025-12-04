Românii vor ajunge mai repede cu mașina în Grecia. Memorandum semnat pentru trei noi poduri peste Dunăre

Stiri actuale
04-12-2025 | 16:34
România va avea trei noi poduri peste Dunăre
FOTO: mtc.government.bg

Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Marea Egee de Marea Neagră, după semnarea, joi seară la Bruxelles, a unui Memorandum de Înțelegere între cele trei guverne.

autor
Mihaela Ivăncică

Documentul are ca scop consolidarea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei Coridorului Marea Neagră–Egee și a fost semnat de vicepremierul și ministrul Transporturilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, de ministrul adjunct al Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kiranakis, și de secretarul de stat român pentru Transporturi, Ionuț Cristian Săvoiu, potrivit mtc.government.bg.

Sprijin din partea Comisiei Europene

Inițiativa beneficiază de sprijinul comisarului european pentru Transport și Turism, Apostolos Zidzikostas, care a semnat o Declarație de susținere din partea Comisiei Europene. Oficialul a subliniat că memorandumul reprezintă „un pas decisiv” către o conectivitate mai rapidă, competitivă și rezilientă în Europa de Sud-Est.

Zidzikostas a precizat că va colabora strâns cu guvernele celor trei țări, inclusiv printr-un grup de experți ai Comisiei și cu sprijinul instituțiilor financiare europene, pentru a transforma proiectele planificate în acțiuni concrete.

Vicepremierul bulgar Grozdan Karadjov a afirmat că memorandumului și proiectele incluse în planul de acțiune vor reconstrui conectivitatea strategică a regiunii, prin deschiderea de noi rute comerciale și reducerea blocajelor la frontiere. El a subliniat că acest demers transformă o idee discutată de decenii într-un proces concret, menit să asigure reziliența de care Europa are nevoie.

Citește și
Bogdan Ivan
Ce cuprinde memorandumul prin care ministrul Bogdan Ivan speră să reducă prețul energiei electrice. DOCUMENT

Dunărea – punctul central al transformării

Karadjov a subliniat că Dunărea reprezintă „coloana vertebrală” a acestei transformări, subliniind că fluviul ar trebui să fie un element de legătură, nu o barieră. În acest context, Bulgaria se concentrează pe construirea a trei noi poduri peste Dunăre: un al doilea pod Ruse–Giurgiu, precum și poduri la Silistra–Călărași și Nikopol–Turnu Măgurele.

De asemenea, liniile de feribot Oryahovo–Bechet, Sviștov–Zimnicea și Silistra–Călărași vor fi modernizate pentru a îndeplini standarde cu dublă utilizare, inclusiv pentru mobilitate militară.

Planul prevăzut în memorandum include modernizarea rețelelor rutiere și feroviare pe trei axe principale nord–sud. Axa vestică va lega Atena de Sofia și, prin Vidin și Calafat, de București și Europa Centrală.

Axa centrală va conecta Salonic și Alexandroupolis de Svilengrad, Ruse și București, urmând să se extindă spre Ucraina și Moldova. Axa estică va uni Marea Egee de Marea Neagră, de la Alexandroupolis prin Burgas și Varna până la Constanța, oferind noi oportunități pentru porturile din regiune și rute alternative pentru transport și comerț.

Cele trei țări s-au angajat să valorifice la maximum fondurile europene din Mecanismul „Connecting Europe” până la viitorul cadru financiar multianual 2028–2034.

Potrivit lui Karadjov, implementarea proiectelor va fi accelerată prin parteneriate public-private și instrumente financiare alternative, cu o coordonare strategică menită să maximizeze impactul fiecărei investiții.

Bulgarii se plâng de politicienii români că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre

În luna octombrie a acestui an, ministrul Transporturilor din Bulgaria a criticat dur România pentru obstacolele sistemice legate de extinderea conectivității infrastructurale pe Dunăre, scrie presa din țara vecină.

În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române împiedică construirea de noi poduri și legături de tip feribot, relatează dunavmost.com.

Potrivit lui Karadzhov, în ciuda muncii active a Bulgariei și a Comisiei Europene, România manifestă lipsă de dorință de a extinde conectivitatea dincolo de singurul punct Ruse–Giurgiu.

„De cinci luni lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord–sud. Este clar că România dorește să păstreze un singur punct – Ruse–Giurgiu. Ei nu sunt pregătiți nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri. Nu este vorba de bani sau de construcție, ci doar de un acord pe hârtie”, a subliniat Karadzhov.

El a adăugat că procedurile pentru al treilea pod la Ruse se prelungesc de ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează.

Ministrul a menționat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, însă nici acolo nu există cooperare.

Sistemul de taxare

CNAIR a desemnat câştigătorul licitaţiei pentru implementarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu – Ruse, potrivit News.ro.

Contractul, în valoare de aproximativ 850.000 de lei, va fi realizat de ALTIMATE S.A și are termen de implementare șase luni.

Sistemul va include două artere dedicate, cu bariere de mare viteză, care vor reduce timpii de aşteptare în PTF Giurgiu, prin identificarea automată a plăţilor online.

Proiectul urmăreşte limitarea intervenţiei umane în încasarea tarifelor pentru autoturisme și redistribuirea personalului către controlul vehiculelor de transport marfă, crescând totodată siguranţa traficului.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: mtc.government.bg

Etichete: romania, dunare, pod, memorandum,

Dată publicare: 04-12-2025 16:23

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară
Stiri Politice
Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, considerat „un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”.

Ce cuprinde memorandumul prin care ministrul Bogdan Ivan speră să reducă prețul energiei electrice. DOCUMENT
Stiri Economice
Ce cuprinde memorandumul prin care ministrul Bogdan Ivan speră să reducă prețul energiei electrice. DOCUMENT

Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali, care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică.

Veste bună pentru românii care lucrează în Spania și vor primi pensia în România
Stiri Sociale
Veste bună pentru românii care lucrează în Spania și vor primi pensia în România

Autorităţile din România şi Spania, în domeniul muncii, vor elabora un document sub forma unui memorandum, acord sau protocol în domeniul pensiilor, pentru a eficientiza transmiterea de documente între instituţiile responsabile din cele două ţări.

Donald Trump desfăşoară Garda Naţională după a doua zi de proteste privind imigraţia la Los Angeles
Stiri externe
Donald Trump desfăşoară Garda Naţională după a doua zi de proteste privind imigraţia la Los Angeles

Președintele Donald Trump a semnat un memorandum prezidențial privind desfășurarea a 2.000 de membri ai Gărzii Naționale la Los Angeles, pentru a dispersa protestele care au început ca răspuns la raziile privind imigrația.

Ce vrea Vladimir Putin în schimbul unui armistițiu de 30 de zile în Ucraina. Acordul ar urma doar după această condiție
Stiri externe
Ce vrea Vladimir Putin în schimbul unui armistițiu de 30 de zile în Ucraina. Acordul ar urma doar după această condiție

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din cele patru regiuni revendicate, ca precondiție pentru un armistițiu global, potrivit unui memorandum transmis Kievului și publicat luni de presa rusă, relatează AFP.        

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28