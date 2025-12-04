Românii vor ajunge mai repede cu mașina în Grecia. Memorandum semnat pentru trei noi poduri peste Dunăre

Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Marea Egee de Marea Neagră, după semnarea, joi seară la Bruxelles, a unui Memorandum de Înțelegere între cele trei guverne.

Documentul are ca scop consolidarea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei Coridorului Marea Neagră–Egee și a fost semnat de vicepremierul și ministrul Transporturilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, de ministrul adjunct al Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kiranakis, și de secretarul de stat român pentru Transporturi, Ionuț Cristian Săvoiu, potrivit mtc.government.bg.

Sprijin din partea Comisiei Europene

Inițiativa beneficiază de sprijinul comisarului european pentru Transport și Turism, Apostolos Zidzikostas, care a semnat o Declarație de susținere din partea Comisiei Europene. Oficialul a subliniat că memorandumul reprezintă „un pas decisiv” către o conectivitate mai rapidă, competitivă și rezilientă în Europa de Sud-Est.

Zidzikostas a precizat că va colabora strâns cu guvernele celor trei țări, inclusiv printr-un grup de experți ai Comisiei și cu sprijinul instituțiilor financiare europene, pentru a transforma proiectele planificate în acțiuni concrete.

Vicepremierul bulgar Grozdan Karadjov a afirmat că memorandumului și proiectele incluse în planul de acțiune vor reconstrui conectivitatea strategică a regiunii, prin deschiderea de noi rute comerciale și reducerea blocajelor la frontiere. El a subliniat că acest demers transformă o idee discutată de decenii într-un proces concret, menit să asigure reziliența de care Europa are nevoie.

Dunărea – punctul central al transformării

Karadjov a subliniat că Dunărea reprezintă „coloana vertebrală” a acestei transformări, subliniind că fluviul ar trebui să fie un element de legătură, nu o barieră. În acest context, Bulgaria se concentrează pe construirea a trei noi poduri peste Dunăre: un al doilea pod Ruse–Giurgiu, precum și poduri la Silistra–Călărași și Nikopol–Turnu Măgurele.

De asemenea, liniile de feribot Oryahovo–Bechet, Sviștov–Zimnicea și Silistra–Călărași vor fi modernizate pentru a îndeplini standarde cu dublă utilizare, inclusiv pentru mobilitate militară.

Planul prevăzut în memorandum include modernizarea rețelelor rutiere și feroviare pe trei axe principale nord–sud. Axa vestică va lega Atena de Sofia și, prin Vidin și Calafat, de București și Europa Centrală.

Axa centrală va conecta Salonic și Alexandroupolis de Svilengrad, Ruse și București, urmând să se extindă spre Ucraina și Moldova. Axa estică va uni Marea Egee de Marea Neagră, de la Alexandroupolis prin Burgas și Varna până la Constanța, oferind noi oportunități pentru porturile din regiune și rute alternative pentru transport și comerț.

Cele trei țări s-au angajat să valorifice la maximum fondurile europene din Mecanismul „Connecting Europe” până la viitorul cadru financiar multianual 2028–2034.

Potrivit lui Karadjov, implementarea proiectelor va fi accelerată prin parteneriate public-private și instrumente financiare alternative, cu o coordonare strategică menită să maximizeze impactul fiecărei investiții.

Bulgarii se plâng de politicienii români că blochează construcția de noi poduri peste Dunăre

În luna octombrie a acestui an, ministrul Transporturilor din Bulgaria a criticat dur România pentru obstacolele sistemice legate de extinderea conectivității infrastructurale pe Dunăre, scrie presa din țara vecină.

În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române împiedică construirea de noi poduri și legături de tip feribot, relatează dunavmost.com.

Potrivit lui Karadzhov, în ciuda muncii active a Bulgariei și a Comisiei Europene, România manifestă lipsă de dorință de a extinde conectivitatea dincolo de singurul punct Ruse–Giurgiu.

„De cinci luni lucrăm la foaia de parcurs pentru coridoarele nord–sud. Este clar că România dorește să păstreze un singur punct – Ruse–Giurgiu. Ei nu sunt pregătiți nici măcar să semneze un acord pentru noi poduri. Nu este vorba de bani sau de construcție, ci doar de un acord pe hârtie”, a subliniat Karadzhov.

El a adăugat că procedurile pentru al treilea pod la Ruse se prelungesc de ani de zile, iar procedura de mediu abia acum avansează.

Ministrul a menționat că linia de feribot Ruse-Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul podului, însă nici acolo nu există cooperare.

Sistemul de taxare

CNAIR a desemnat câştigătorul licitaţiei pentru implementarea unui sistem de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu – Ruse, potrivit News.ro.

Contractul, în valoare de aproximativ 850.000 de lei, va fi realizat de ALTIMATE S.A și are termen de implementare șase luni.

Sistemul va include două artere dedicate, cu bariere de mare viteză, care vor reduce timpii de aşteptare în PTF Giurgiu, prin identificarea automată a plăţilor online.

Proiectul urmăreşte limitarea intervenţiei umane în încasarea tarifelor pentru autoturisme și redistribuirea personalului către controlul vehiculelor de transport marfă, crescând totodată siguranţa traficului.

