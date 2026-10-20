Echipajul a încercat fără succes să o elibereze, iar comandantul a solicitat o aterizare de urgență. Situația s-a rezolvat însă chiar în momentul în care aeronava se apropia de aeroport, iar avionul și-a continuat drumul către destinația inițială, scrie fanpage.it.

Incidentul s-a petrecut marți, la bordul unui Boeing 737 MAX al companiei United Airlines, care efectua zborul UA1900 de pe Coasta de Vest către Coasta de Est a Statelor Unite.

Aeronava decolase la ora locală 7:00 de pe Aeroportul Internațional Seattle-Tacoma și urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional Newark Liberty după ora 15:00, în cadrul unei călătorii de aproximativ opt ore.

Primele ore ale zborului s-au desfășurat fără incidente. Situația s-a schimbat însă când avionul survola statul Illinois, la aproximativ două ore și jumătate de la decolare, la o altitudine de circa 10.700 de metri.

Echipajul a observat că o pasageră nu se mai întorsese de la toaleta din partea din spate a aeronavei. Membrii echipajului au bătut la ușă pentru a verifica dacă femeia avea nevoie de ajutor, însă au descoperit că aceasta nu putea ieși din cauza unei defecțiuni a mecanismului de închidere.

Echipajul nu a reușit să deschidă ușa

Pasagera, în vârstă de 69 de ani, nu se simțea rău, ci rămăsese blocată în interiorul toaletei. Potrivit informațiilor prezentate de publicația Airlive, echipajul a intervenit imediat pentru a încerca să o elibereze.

Primele încercări au fost însă fără rezultat. Membrii echipajului au urmat procedurile standard și au încercat inclusiv să forțeze ușa folosind instrumentele disponibile la bord, dar mecanismul defect nu a cedat.

Pe măsură ce situația se prelungea, comandantul aeronavei a decis că este necesar să ia în calcul o aterizare de urgență. Acesta a solicitat devierea către Chicago, iar turnul de control a aprobat cererea.

„Este deja blocată de 20 de minute, nu o mai putem lăsa înăuntru”, ar fi explicat pilotul, potrivit relatării citate.

Ușa s-a deblocat chiar înainte de aterizare

Datele de urmărire a zborului indică faptul că avionul a început manevrele de deviere și coborâre către aeroportul din Chicago. Planul unei aterizări de urgență a fost însă abandonat în ultimul moment.

Chiar în timp ce aeronava se apropia de aeroport, ușa toaletei s-a deblocat, iar pasagera a putut ieși. În aceste condiții, piloții au anulat devierea și au readus avionul pe ruta inițială, către Newark.

Aeronava și-a continuat călătoria și a aterizat în siguranță la destinație, fără să mai fie necesară oprirea neprevăzută la Chicago.

Ancheta trebuie să clarifice defecțiunea

Incidentul a determinat deschiderea unei anchete interne, menite să stabilească de ce mecanismul ușii nu a putut fi deblocat atunci când pasagera a rămas captivă.

Cazul ridică semne de întrebare și în privința procedurilor de siguranță aplicabile toaletelor din aeronave. Acestea sunt prevăzute cu mecanisme care permit deschiderea ușii din exterior în situații de urgență, iar însoțitorii de bord trebuie să cunoască procedura de intervenție.

În cazul zborului UA1900, primele încercări de a deschide ușa nu au avut succes, iar echipajul a ajuns să ia în calcul devierea aeronavei. Ancheta urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului și motivul pentru care mecanismul de deschidere de urgență nu a rezolvat imediat situația.