24 de bărbați români cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani au fost expulzați din Irlanda în urma unor ordine de expulzare emise de ministrul Justiției, Jim O’Callaghan, au precizat reprezentanții poliției irlandeze (Garda), potrivit RTE.ie.

Bărbații au fost deportați cu un zbor charter care a plecat, duminică, de pe Aeroportul din Dublin la ora 16:25 și a aterizat la București la ora 20:00, ora Irlandei.

Toți cei 24 de bărbați au antecedente penale în Irlanda, au fost condamnați de instanțe și au primit pedepse privative de libertate, a precizat poliția irlandeză (Garda). 18 dintre ei își ispășeau pedepse cu închisoarea și au fost deportați direct din arest.

Ultimul zbor charter ridică numărul total al persoanelor expulzate în temeiul Directivei privind libera circulație la 148 în acest an.

Ministerul Justiției a declarat că acest zbor a costat 182.270 de euro.

„Restricționarea dreptului la libera circulație al cetățenilor europeni nu este o măsură pe care o iau cu ușurință, dar trebuie să existe consecințe dacă comportamentul infracțional al unei persoane înseamnă că aceasta nu mai are dreptul să beneficieze de acest privilegiu”, a declarat ministrul O'Callaghan.

„Voi lua măsuri dacă legile noastre nu sunt respectate, iar acest lucru include executarea ordinelor de expulzare pentru persoanele care reprezintă un pericol pentru public.”