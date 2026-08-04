Acestea sunt primele decese asociate cu această epidemie naţională, informează DPA, potrivit Agerpres.

''Potrivit datelor medicale, ambele persoane prezentau afecţiuni medicale preexistente, care ar fi putut agrava ciclosporiaza şi deshidratarea'', a spus, într-un comunicat, Departamentul de Sănătate din Michigan.

Nu vor fi oferite informaţii suplimentare despre aceste două cazuri, se mai spune în comunicat.

Totodată, autorităţile au subliniat că ciclosporiaza este, în general, o afecţiune care nu pune viaţa în pericol.

''Decesele cauzate de ciclosporiază sunt rare în Statele Unite'', se mai spune în comunicat.

În ultimele săptămâni, s-a înregistrat o creştere bruscă a numărului de cazuri de ciclosporiază pe teritoriul Statelor Unite.

Potrivit celor mai recente statistici ale Centrelor pentru controlul şi prevenirea bolilor din Statele Unite (CDC), 6.707 de cazuri confirmate de ciclosporiază au fost înregistrate de la începutul lunii mai şi până la sfârşitul lunii iulie, 423 de persoane fiind spitalizate.

Cazuri de ciclosporiază au fost raportate în aproape fiecare stat.

Cauza focarului rămâne neclară

Autorităţile bănuiesc că de vină ar fi salata iceberg.

Cauza focarului rămâne neclară. Agenţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a asociat valul de infectări cu salata iceberg tocată mărunt şi provenită de la un furnizor din Mexic, deşi testele de laborator nu au confirmat această ipoteză.

O mostră provenită de la Taylor Farms din Mexic a dat un rezultat fals pozitiv la parazitul Cyclospora, iar ulterior Agenţia şi-a prezentat scuze, potrivit companiei.

Cu toate acestea, anchetele ulterioare ale FDA au continuat să indice salata iceberg pretăiată ca fiind sursa focarului, a precizat Agenţia la mijlocul lunii iulie, adăugând că va continua investigaţiile şi se va asigura că produsele afectate au fost retrase din magazine.

Parazitul Cyclospora nu se transmite în mod obişnuit de la om la om, ci prin intermediul alimentelor şi a apei contaminată cu fecale, potrivit CDC.

Infectează intestinul subţire şi provoacă diaree apoasă, câteodată severă. Epidemiile de ciclosporiază se produc în principal pe perioada verii.