Autoritățile sanitare avertizează asupra riscului de răspândire a bolii în alte zece state africane, informează AFP.

Un raport anterior al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), publicat vineri, indica 177 de decese în RDC, probabil legate de Ebola, din 750 de cazuri suspecte.

RDC a declarat un focar de Ebola pe 15 mai, cauzat de virusul Bundibugyo, pentru care în prezent nu există vaccin sau tratament specific și care are o rată a mortalității de până la 50%. OMS a emis o alertă sanitară internațională.

Ebola a provocat peste 15.000 de decese în Africa în ultimii 50 de ani, cu o rată a mortalității variabilă între 25% și 90%, potrivit OMS.

Cea mai gravă epidemie din RDC, țară din Africa Centrală cu peste 100 de milioane de locuitori, a înregistrat aproape 2.300 de decese și 3.500 de infectări între 2018 și 2020.

Boala continuă să se extindă în regiune

Boala provoacă o febră hemoragică extrem de contagioasă și rămâne o amenințare majoră, în ciuda existenței unor vaccinuri și tratamente recente, eficiente însă doar împotriva virusului Zair, responsabil pentru majoritatea epidemiilor anterioare.

Uganda, țară vecină cu RDC, a confirmat sâmbătă trei cazuri noi, ajungând la un total de cinci, inclusiv un deces.

În RDC, până în prezent au fost efectuate puține teste de laborator, deoarece focarul este localizat într-o zonă izolată, greu accesibilă și afectată de prezența grupărilor armate.

Numărul deceselor confirmate oficial a ajuns la zece, iar cel al cazurilor confirmate la 91, potrivit Ministerului Sănătății.

„Avem zece țări expuse riscului”, a avertizat Jean Kaseya, șeful CDC Africa, agenția de sănătate a Uniunii Africane, într-o conferință de presă desfășurată sâmbătă la Kampala, capitala Ugandei.

Țările vizate sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo-Brazzaville, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

Risc global redus, dar epidemia ar putea continua luni de zile

Epidemia ar putea dura mai mult de două luni, însă riscul global rămâne scăzut, potrivit OMS.

Virusul este deja prezent în trei provincii din RDC. Originară din Ituri, o regiune minieră din nord-est afectată de migrație intensă legată de exploatarea aurului, epidemia s-a extins rapid spre Kivu de Nord și Kivu de Sud.

În aceste regiuni, gruparea armată antiguvernamentală M23, susținută de Rwanda, controlează mari porțiuni de teritoriu, complicând intervențiile sanitare și eforturile de limitare a răspândirii bolii.

„Mobilitatea și insecuritatea” facilitează răspândirea epidemiei, a subliniat Kaseya.

Zeci de tone de echipamente au fost trimise și echipe ale OMS au fost desfășurate, însă în epicentrul epidemiei răspunsul rămâne lent și dificil de organizat. Slab deservită de drumuri și afectată de violențe, Ituri este una dintre cele mai instabile provincii din Republica Democrată Congo (RDC). Populația sa este estimată la peste 8 milioane de locuitori, inclusiv peste un milion de persoane strămutate, înghesuite în tabere.

În plus, neîncrederea unei părți a populației alimentează incidentele. Vineri noapte, un cort oferit de Medici Fără Frontiere unui spital local a fost incendiat. Cortul era gol, iar niciun rănit nu a fost raportat, a subliniat ONG-ul.

Revolte în spitale și restricții dure în regiune

Joi, o scurtă revoltă a izbucnit într-un alt spital din regiune. Tineri care cereau trupul unui pacient decedat au pătruns în incintă și au incendiat două corturi de izolare, potrivit unui oficial al spitalului.

Priveghiurile sunt interzise în mai multe provincii afectate, iar adunările publice sunt restricționate. De asemenea, traficul pe anumite drumuri este limitat strict la deplasări esențiale.

Sâmbătă, autoritățile congoleze au anunțat suspendarea zborurilor către și dinspre Bunia, capitala provinciei Ituri.

De vineri, Rwanda vecină a interzis cetățenilor străini care au trecut prin RDC să intre pe teritoriul său și a impus carantină pentru cetățenii ruandezi care sosesc din RDC.

Statele Unite au consolidat controalele sanitare la frontierele aeriene pentru pasagerii care sosesc din țările africane afectate.

Această epidemie de Ebola, a 17-a înregistrată în RDC, apare într-un moment în care ONG-urile se confruntă cu o scădere a ajutorului internațional, în special din partea Statelor Unite, care s-au retras din OMS.