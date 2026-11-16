Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, la Forumul privind Extinderea Uniunii Europene, organizat pe 16 noiembrie, la Bruxelles, scrie Kyiv Independent.

Lidera de la Chișinău a avertizat că Rusia încearcă să schimbe orientarea geopolitică a Republicii Moldova și să o transforme într-un stat ostil Ucrainei, folosind inclusiv dezinformarea și acțiunile hibride pentru a destabiliza țara.

„Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-o țară ostilă Ucrainei”, a declarat Maia Sandu în fața participanților la forum.

Moscova încearcă să destabilizeze Republica Moldova

Rusia menține trupe pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria încă de la începutul anilor 1990 și a utilizat în mod repetat campanii de dezinformare și alte instrumente hibride pentru a influența evoluțiile politice de la Chișinău și pentru a readuce țara în sfera sa de influență.

O eventuală reușită a acestor demersuri ar putea modifica radical relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina și ar pune în pericol obiectivul Chișinăului de aderare la Uniunea Europeană.

În acest context, Maia Sandu consideră că accelerarea reformelor necesare integrării europene este principalul instrument prin care Republica Moldova își poate consolida orientarea prooccidentală.

„Putem face reformele noastre (pentru aderarea la UE), acesta este lucrul asupra căruia putem avea influență”, a afirmat președinta, subliniind că apropierea de Uniunea Europeană reprezintă cea mai bună modalitate de a ancora țara în lumea occidentală.

„Procedând astfel, menținem totodată Republica Moldova o țară prietenă a Ucrainei”, a adăugat Maia Sandu.

Republica Moldova și Ucraina, în etape diferite ale integrării europene

Republica Moldova și Ucraina au depus împreună cererile pentru obținerea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, în 2022. De atunci, parcursul european al celor două state a fost discutat în paralel.

Totuși, următoarea etapă a procesului de integrare, care presupune deschiderea oficială a ultimelor două liste de reforme pentru Chișinău și Kiev, este așteptată în decembrie. Ulterior, fiecare stat va trebui să își îndeplinească separat angajamentele asumate.

În acest moment, Republica Moldova se află într-un stadiu mult mai avansat al reformelor decât Ucraina.

Ritmul schimbărilor de la Kiev a încetinit, în principal din cauza blocajelor din parlament. În acest context, președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni au încercat să convingă Uniunea Europeană să nu permită Republicii Moldova să avanseze separat și să devanseze Ucraina în procesul de aderare.

Această abordare a fost criticată indirect de Maia Sandu, care a respins ideea unei competiții între statele candidate.

„Nu suntem într-o competiție cu nicio țară candidată”, a subliniat președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu: Ne dorim foarte mult ca Ucraina să avanseze

Lidera de la Chișinău a evidențiat și cooperarea dintre statele candidate la aderarea la UE, în special dintre Republica Moldova și Ucraina. Potrivit acesteia, țările își oferă sprijin reciproc pentru a progresa în procesul de integrare europeană.

Maia Sandu a insistat că Republica Moldova își dorește ca Ucraina să continue parcursul european și a arătat că înțelege dificultățile cu care se confruntă autoritățile de la Kiev în adoptarea reformelor, în condițiile războiului declanșat de Rusia.

„Ne dorim foarte mult ca Ucraina să avanseze”, a declarat Sandu, exprimându-și solidaritatea cu Ucraina, care trebuie să adopte reforme în timp ce este atacată de Rusia „în fiecare zi și în fiecare noapte”.