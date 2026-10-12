Înaintea alegerilor prezidenţiale, Lula propune reducerea săptămânii de lucru de la șase la cinci zile, în Brazilia

Lula propune reducerea săptămânii de lucru în Brazilia

Preşedintele a reamintit că Senatul urmează să voteze miercuri adoptarea unui proiect cunoscut sub numele de „sfârşitul sistemului 6x1”, relatează AFP, conform Agerpres.

Proiectul propune două zile de odihnă plătite pe săptămână în loc de una singură, așa cum este în prezent, şi reduce limita săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore.

O mare de oamenii i s-a alăturat pe liderului de stânga. Ei s-au adunat pe celebrul bulevard Paulista, colorat în roşul Partidului Muncitorilor (PT).

„Brazilia trebuie să rămână pe linia păstrării drepturilor muncitorilor. Lula, în acest moment, are nevoie ca poporul să fie alături de el în lupta pentru menţinerea acestor drepturi”, spune Maria Marta Nascimento de Lima, o funcţionară de 40 de ani care a manifestat la Sao Paulo alături de susținătorii PT.

„Sunt aici pentru a putea lupta pentru drepturile pe care le-am cucerit şi ca să nu existe niciun regres”, a explicat pentru AFP Robert Eduardo, care lucrează în sectorul sănătăţii.