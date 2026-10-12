Înaintea alegerilor prezidenţiale, Lula propune reducerea săptămânii de lucru de la șase la cinci zile, în Brazilia

Stiri externe
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Getty

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a condus duminică o mare manifestaţie la Sao Paulo pentru a propune încă o zi de odihnă săptămânală şi o reducere a săptămânii de lucru, în contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor.

autor
Ines Paris

Lula propune reducerea săptămânii de lucru în Brazilia

Preşedintele a reamintit că Senatul urmează să voteze miercuri adoptarea unui proiect cunoscut sub numele de „sfârşitul sistemului 6x1”, relatează AFP, conform Agerpres.

Proiectul propune două zile de odihnă plătite pe săptămână în loc de una singură, așa cum este în prezent, şi reduce limita săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore.

O mare de oamenii i s-a alăturat pe liderului de stânga. Ei s-au adunat pe celebrul bulevard Paulista, colorat în roşul Partidului Muncitorilor (PT).

„Brazilia trebuie să rămână pe linia păstrării drepturilor muncitorilor. Lula, în acest moment, are nevoie ca poporul să fie alături de el în lupta pentru menţinerea acestor drepturi”, spune Maria Marta Nascimento de Lima, o funcţionară de 40 de ani care a manifestat la Sao Paulo alături de susținătorii PT.

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„Sunt aici pentru a putea lupta pentru drepturile pe care le-am cucerit şi ca să nu existe niciun regres”, a explicat pentru AFP Robert Eduardo, care lucrează în sectorul sănătăţii.

Alegerile prezidențiale din Brazilia

Luiz Inacio Lula da Silva candidează pentru al patrulea mandat, dar a fost devansat în primul tur de concurentul său de dreapta populistă, Flavio Bolsonaro (47% faţă de 45%).

Nicio estimare independentă a numărului de participanţi nu a fost disponibilă duminică.

Cu două săptămâni înainte de scrutin, sondajele îl dau favorit pe fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro (2019-2022).

Într-o tentativă de a recupera teren în faţa senatorului, Lula foloseşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ca principal stindard electoral.

Bolsonaro „trebuie să spună dacă doreşte ca muncitorii să se odihnească mai mult sau ca ei să continue să muncească mai mult”, le-a declarat el jurnaliştilor, sperând să adune suficiente susţineri pentru a adopta reforma, deja aprobată în mai de Camera Deputaţilor.

Bolsonaro, care propune un plan de reducere a cheltuielilor publice inspirat de preşedintele argentinian Javier Milei, califică această iniţiativă drept „oportunistă”.

Lula îşi încheie mandatul cu un şomaj la un minim istoric, dar cu temeri privind scăderea puterii de cumpărare.

Sursa: Agerpres

Etichete: brazilia, alegeri prezidentiale,

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