Ucraina a transmis că, deși nu știa nimic de acest acord, este gata să îl respecte, dacă și Rusia va proceda la fel. Însă, la puțin timp după anunțul președintelui american, armata rusă a lovit o centrală electrică din Harkov.

Zelenski propune alegeri după 60 de zile de armistițiu

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski i-a spus liderului de la Casa Albă că este gata să organizeze alegeri prezidențiale dacă Moscova se angajează să oprească orice atac timp de 60 de zile.

Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Cred că el (Zelenski) ar trebui să organizeze alegeri. Și ar fi putut pune capăt acestui conflict de multe ori, așa că ar trebui să organizeze alegeri.”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „În primul rând, cu tot respectul pentru președintele Trump, este decizia societății noastre, a ucrainenilor, să aleagă un lider sau altul. Suntem în război, iar organizarea alegerilor este cu adevărat dificilă. Așa că vă rog să-i spuneți lui Putin: dați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, iar noi vom organiza alegeri. Desigur, vom fi pregătiți să acceptăm orice alegere va face poporul nostru.”

Reporter: „De ce vă acuză (administrația Trump) pe dumneavoastră pentru continuarea acestui război?”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Pentru că această administrație nu poate găsi cheia pentru a-l opri pe Putin. Pentru că este mai greu să-l oprești pe Putin decât să pui presiune pe alții. Pentru că este mai simplu să vorbești despre prețuri și să dai vina pe Ucraina, când toată lumea înțelege că prețurile cresc din cauza războiului din Orientul Mijlociu.”

Trump anunță un armistițiu energetic

Donald Trump a anunțat vineri un acord cu Vladimir Putin pentru a cumpăra motorină din Rusia, în încercarea de a reduce prețurile la combustibil înaintea alegerilor pentru Congres de luna viitoare.

Aseară, a venit cu o altă informare surprinzătoare.

Președintele american a dezvăluit pe rețeaua lui de socializare că Moscova și Kievul au acceptat o încetare a focului în sectorul energetic.

Volodimir Zelenski a declarat, pentru publicația Axios, că nu știe nimic de un acord și că așteaptă detalii, dar este oricum dispus să accepte un astfel de armistițiu.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă rușii vor o încetare a focului în sectorul energetic, suntem deschiși la asta. Nu ne atacați. Nu ne ucideți copiii. Noi vom înceta să atacăm rafinăriile voastre și cred că este un acord corect, un acord echitabil.”

La doar câteva ore după anunțul lui Donald Trump, președintele ucrainean a transmis că mai multe rachete rusești au lovit o centrală electrică din orașul Harkov. În același atac a fost țintit și un magazin.

Pe de altă parte, Kievul și-a întețit atacurile asupra centrelor de date din Rusia.

Compania Yandex – supranumită „Google-ul Rusiei” – a anunțat că unele dintre serviciile sale au devenit indisponibile după ce o instalație de lângă Moscova a fost avariată în al treilea atac de acest fel cu drone ucrainene.