Cel puţin două drone ucrainene lansate către ţinte în Rusia s-au prăbuşit în Finlanda, relatează AFP.

Conform primelor constatări, drona descoperită sâmbătă este similară celor din incidentele anterioare. Această dronă a fost găsită într-o zonă forestieră nelocuită.

Pe 29 martie, două drone de atac s-au prăbuşit în Finlanda, încă o astfel de dronă fiind descoperită două zile mai târziu. Două dintre aceste trei drone au fost confirmate ca fiind ucrainene.

Ucraina a prezentat scuze Finlandei, explicând faptul că probabil aceste drone au deviat de la traiectorie în urma acţiunii sistemelor de război electronic ruseşti.

Incidente similare cu drone ucrainene rătăcite au avut loc în aceeaşi perioadă în statele baltice Letonia şi Estonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a declarat săptămâna trecută că ţara sa colaborează cu ţările baltice şi cu Finlanda pentru a preveni viitoare incidente de acest fel.

Guvernul finlandez a anunţat joi că va solicita Comisiei Europene (CE) o finanţare suplimentară de 35 de milioane de euro pentru achiziţionarea de sisteme de detectare şi neutralizare a dronelor.

Potrivit unui comunicat al guvernului finlandez, aceste noi sisteme vor permite „îmbunătăţirea semnificativă" a capacităţii ţării de a supraveghea apariţia dronelor la graniţa estică cu Rusia şi în Golful Finlandei şi vor consolida apărarea împotriva acestui tip de aparate nepilotate.

Fondurile, provenite din Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor şi politica de vize (IBMF) al Uniunii Europene, vor servi pentru a acoperi 90% din finanţarea necesară pentru achiziţionarea acestor sisteme şi oferirea de instruire tehnică în utilizarea lor, potrivit guvernului de la Helsinki.