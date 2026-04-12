Oamenii au pornit în procesiuni în jurul bisericilor și s-au rugat pentru pace.

Aproape 4.000 de oameni au venit azi-noapte pe esplanada Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a participa la slujba de Înviere.

Băiat: „E primul an în care venim. Și plecați cu un sentiment de liniște, de bucurie? Da, de liniște. Foarte multe învățături pe care ar trebui să le aprofundăm fiecare după puterea lui.

O slujbă emoționantă a fost ținută și la Mănăstirea Voroneț. Curtea împrejmuita de ziduri înalte a devenit neîncăpătoare.

Femeie: „Să fim sănătoşi cu toţii şi să ne putem creşte nepoţii în pace şi linişte”

Ploaia nu i-a gonit pe oameni.

La Constanța, ca în fiecare an, Lumina Sfântă a fost adusă pe mare de Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie - Arhiepiscopul Tomisului: „Această lumină nematerială sfântă este legătura noastră a ortodocşilor cu Dumnezeu pe care nici un val sau vânt sau vreo primejdie nu o poate opri”.

De pe Faleza Cazinoului, credincioșii au plecat în procesiune până la Catedrala "Sfinţii Petru şi Pavel", unde a fost oficiată slujba de înviere.

Tânăr: "Cu toţii ne dorim să fie lumea mai bună pe acest Pământ, mai înţelegătoare să fim oameni să nu uităm.

Învierea Domnului a fost vestită și la Catedrala Mitropolitană din Cluj. Oamenii au ascultat slujbă cu gândul la cei dragi.

Un cuplu venit din Elveția ca să petreacă Paștele acasă, a sosit direct la slujba de Înviere de la aeroport.

Femeie: „Am putut să rezolvăm cu serviciul să putem să venim”.

Și la Timișoara, oamenii au participat cu bucurie la slujba ținută la Catedrală Mitropolitană din centrul orașului.

La Arad, un sobor de preoți, în frunte cu Înaltpresfințitul Timotei, au oficiat slujba de la catedrala arhiepiscopală.

Femeie: ”Ne rugăm pentru familia noastră, pentru prieteni”.

Oamenii au pornit apoi într-o procesiune în jurul bisericii.

Și turiștii aflați în vacanță în Poiana Brașov au venit la biserică și au luat lumina sfântă.

Femeie: „Cred că asta cu siguranță ne ajută să trecem peste toate obstacolele.”

După slujbă, întorși la cazări, oamenii au fost întâmpinați cu ouă roșii, vin, cozonac și pască.

Cuplu: „Ne-am dus cu gânduri bune, pozitive și ne-am rugat pentru copiii și familie să fie un an cât mai bun.”

De astăzi, pentru creștinii-ortodocși şi cei greco-catolici începe Săptămâna Luminată.