Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Cetățenii pot vota în 23 de secții din România. Lista centrelor
Cetățenii moldoveni aflați în România pot vota în 23 de secții din 14 orașe pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc pe 28 septembrie.
Moldovenii stabiliți permanent sau temporar în România vor putea vota în secții din: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Suceava, Bacău, Galați și Constanța.
Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 21:00 (ora locală).
Adresele exacte se regăsesc mai jos:
Cum pot vota cetățenii
Cetățenii moldoveni vor putea vota la orice secție de votare, prezentând unul dintre următoarele acte:
1) Cartea de identitate sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (valabil);
2) Cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu (valabil);
3) Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat).
Sursa: StirilePROTV
Etichete: Republica Moldova, alegeri parlamentare, sectii,
Dată publicare:
20-09-2025 17:58