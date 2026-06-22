Liderii au anunțat noi investiții de peste 260 de milioane de euro pentru Moldova și au reafirmat sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a țării, cerând Rusiei să își retragă trupele din regiunea transnistreană, transmite news.ro.

Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat luni, la Bruxelles, cel de-al doilea summit bilateral, în cadrul căruia președinta Maia Sandu, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au evaluat progresele înregistrate de Chișinău pe calea aderării la UE, la o săptămână după deschiderea primului cluster de negociere.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „chiar săptămâna trecută, am deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, o etapă istorică în parcursul vostru european. Astăzi, UE și Moldova fac împreună un nou pas înainte. Moldova și-a exprimat clar opțiunea, la fiecare scrutin, unul după altul, prin punerea în aplicare a unor reforme de amploare și în ciuda presiunilor constante din partea Rusiei. Viitorul vostru se află în Uniunea noastră”, a transmis von der Leyen într-un mesaj pe X.

Investiții și sprijin financiar

Potrivit NewsMaker, la summit au fost anunțate noi investiții pentru Republica Moldova, printre care:

- 232,7 milioane de euro pentru reabilitarea drumului Porumbrei–Comrat

- 11 milioane de euro pentru creșterea capacității Moldovei de a face față atacurilor hibride

- 17 milioane de euro pentru infrastructura de frontieră

Comisia Europeană a anunțat și intenția de a extinde, în 2027, accesul tinerilor din Republica Moldova la permisul de călătorie cu trenul DiscoverEU, precum și sprijinul pentru asocierea deplină a Republicii Moldova la viitorul program Erasmus+.

Von der Leyen a declarat că Moldova a realizat 93% din reformele asumate în cadrul Planului de Creștere, iar UE a deblocat deja 504 milioane de euro pentru țară. Alte 503 milioane de euro vor fi transferate după finalizarea reformelor restante, până la sfârșitul anului.

Cererea de retragere a trupelor ruse din Transnistria

În declarația comună, liderii europeni au cerut Federației Ruse să își respecte angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 și să retragă trupele și munițiile din regiunea transnistreană.

„Reafirmăm sprijinul nostru ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Îndemnăm Federația Rusă să-și îndeplinească angajamentele asumate la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 de a-și retrage toate trupele și muniția din regiunea transnistreană a Moldovei”, se arată în document.

Cooperarea în domeniul securității

UE a salutat aprofundarea cooperării cu Republica Moldova în domeniul politicii externe, securității și apărării, apreciind participarea activă a Chișinăului la misiunile și operațiunile europene și gradul înalt de aliniere la pozițiile de politică externă ale blocului comunitar.

La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera și aprofunda cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a summiturilor bilaterale.

Republica Moldova este țară candidată la aderarea la UE din iunie 2022, iar pe 15 iunie 2026, UE a deschis oficial primul cluster de negociere din cadrul procesului de aderare. Progresele constante ale Republicii Moldova în implementarea reformelor au permis deja accesarea a aproximativ 504 milioane de euro din Planul de Creștere, cel mai mare pachet de sprijin financiar oferit vreodată Republicii Moldova de UE, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027, precizează NewsMaker.