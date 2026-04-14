În același timp, cere sprijin țintit pentru categoriile vulnerabile, după ce costurile energetice au crescut cu 22 de miliarde de euro de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Plătim un preț foarte mare pentru dependența noastră excesivă de combustibilii fosili, care va rămâne cea mai scumpă opțiune în anii care urmează. Declaraţia îi aparţine preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat acum clar că energia nucleară, alături de cea regenerabilă, reprezintă parte a soluţiei pentru independenţa energetică a Uniunii Europene.

Împreună, ele asigură peste 70% din electricitatea Uniunii, însă multă energie curată se pierde. De aceea, până la începutul verii, Comisia vrea să vină cu măsuri noi pentru rețelele de energie.

Chiar din această săptămână, Comisia Europeană începe consultările cu statele membre pentru relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat, astfel încât să poate fi aplicate încă din această lună. Pentru populație, sunt cerute măsuri rapide și țintite pentru categoriile vulnerabile.

Se discută și despre reducerea consumului, prin măsuri de eficiență energetică, precum renovarea clădirilor sau modernizarea echipamentelor industriale.

Comisia vrea ca statele membre să coordoneze între ele achiziţia de gaze, pentru a evita să intre toate o dată pe piață și să crească astfel prețurile. În paralel, și folosirea rezervelor de petrol ar urma să fie coordonată.

Experţii lucrează, de asemenea, la o propunere legislativă privind modificările taxelor pe energie electrică și ale tarifelor de rețea, care va fi prezentată în luna mai, iar înainte de vară ar urma să fie prezentată și o strategie de electrificare.

Noile măsuri vor fi prezentate liderilor europeni la următorul Consiliu informal, care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru.