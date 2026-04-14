”Vom asista la preţuri ridicate la energie, care ar putea chiar să crească” până când „traficul naval semnificativ” va reuşi să treacă prin această cale navigabilă cheie, a declarat Wright participanţilor la conferinţa Semafor World Economy. În acel moment, preţurile petrolului vor atinge „un nivel maxim”, a spus el, anticipând că acest lucru se va întâmpla „cândva în următoarele câteva săptămâni”.

Preţurile petrolului sunt în mare măsură un indicator pentru preţurile benzinei, având în vedere că acestea sunt principalul factor de cost pentru preţurile plătite la pompă.

Ţiţeiul Brent, etalonul mondial al petrolului, a crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului. Luni, preţurile au crescut, apropiindu-se de 100 de dolari pe baril.

Acum o lună, Wright a spus că există o „şansă foarte mare” ca americanii să vadă preţurile la benzină scăzând la cel puţin 3 dolari pe galon până în vară.

Dar Wright, la fel ca preşedintele Donald Trump, a avertizat luni că preţurile la benzină vor continua probabil să crească şi vor rămâne ridicate timp de luni de zile.

Donald Trump a ordonat duminică un blocaj naval, stabilt să înceapă luni la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), după eşecul negocierilor directe dintre cele două ţări în Pakistan. Trump a impus blocada în încercarea de priva Iranul de singura sursă de finanţare a regimului - exportul de petrol.

Trump a ameninţat luni că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care va încălca blocada americană impusă navelor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene.