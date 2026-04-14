Conform noilor planuri, citate de The Guardian, englezii ar putea fi încurajați să folosească mașinile de spălat vase și rufe sau să-și încarce vehiculele electrice atunci când producția de energie eoliană și solară depășește necesarul rețelei electrice.

Planul va fi pus în aplicare cu ajutorul furnizorilor de energie, care ar putea oferi clienților lor energie electrică la prețuri foarte reduse sau chiar gratuită în anumite perioade, atunci când operatorul sistemului energetic prevede că va exista un surplus de energie electrică.

Mulți furnizori din UK oferă deja către 2 milioane de gospodării posibilitatea de a plăti tarife mai mici pentru energia electrică consumată în afara orelor de vârf, dar aceasta va fi prima dată când operatorul de sistem va utiliza acest instrument pentru a ajuta la echilibrarea rețelei.

Operatorul Național al Sistemului Energetic din Marea Britanie speră că, prin emiterea unui anunț de piață prin care să solicite consumatorilor de energie să își crească consumul, va putea evita efectuarea de plăți substanțiale pentru oprirea parcurilor eoliene și solare atunci când cererea de energie electrică este scăzută, plăți care, în cele din urmă, sunt suportate prin facturile la energie.

Oferta s-ar putea dovedi deosebit de populară în această vară, pe măsură ce gospodăriile se pregătesc pentru creșterea plafonului guvernamental al facturilor de energie cu combustibil dual la aproape 2.000 de lire sterline pe an începând din iulie, din cauza costurilor în creștere de pe piața energiei de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Operatorul și-a prezentat planurile de a plăti pentru un consum mai mare de energie înaintea ceea ce se preconizează a fi un sezon record pentru energia regenerabilă și care ar putea fi prima vară în care rețeaua funcționează în întregime cu energie electrică fără emisii de carbon.

Marea Britanie a stabilit un dublu record de energie solară la începutul acestei luni, când vremea însorită de primăvară a alimentat rețeaua cu energie solară, înregistrând noi recorduri în două zile consecutive.