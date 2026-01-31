Printre milioanele de pagini publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, acest subiect este abordat, la fel ca şi o invitaţie la Palatul Buckingham din Londra adresată de Andrew Mountbatten-Windsor lui Jeffrey Epstein.



În aceste documente, în special într-un e-mail datat 12 august 2010, Epstein îi spune Prinţului Andrew de atunci ("ducele") că are "o prietenă cu care aţi putea dori să luaţi cina", care urma să fie la Londra între 20 şi 24 august.



Andrew l-a întrebat pe Epstein ce i-a spus acesta din urmă despre el tinerei şi dacă ar trebui să transmită un mesaj de la finanţator.



Într-un alt e-mail, Andrew a răspuns că urma să fie la Geneva pe 22 august, dar că ar fi "încântat să o vadă".



Epstein a explicat că persoana în cauză era o rusoaică în vârstă de 26 de ani, pe care a descris-o ca fiind frumoasă şi inteligentă.



Nu există nicio indicaţie că a avut loc în cele din urmă o întâlnire, susţine AFP.



Documentele publicate de Washington dezvăluie, de asemenea, că Andrew l-a invitat ulterior pe Epstein la Palatul Buckingham la scurt timp după ce arestul la domiciliu al finanţatorului a fost ridicat. Nici în acest caz documentele nu indică faptul că această invitaţie la palatul regal din Londra a fost urmată.



Într-unul dintre mesajele publicate vineri, Epstein l-a contactat pe prinţul Andrew Mountbatten-Windsor în timpul unei vizite la Londra pe 27 septembrie 2010, scriindu-i: "Va trebui să petrecem ceva timp singuri".



Andrew a răspuns: "Am putea lua cina la Palatul Buckingham şi vom avea mai mult timp singuri". Două zile mai târziu, a adăugat: "Sunt încântat că veniţi aici la BP (Palatul Buckingham). Aduceţi pe cine doriţi; voi fi disponibil între orele 16:00 şi 20:00".



La acea vreme, Jeffrey Epstein tocmai fusese eliberat din arestul la domiciliu în august 2010, după o condamnare pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituţie.



Andrew, care şi-a susţinut întotdeauna nevinovăţia, a fost deposedat de toate titlurile sale regale şi evacuat din vasta sa reşedinţă oficială de la Windsor anul trecut, din cauza legăturilor sale anterioare cu Epstein. Publicarea postumă a memoriilor australo-americanei Virginiei Giuffre, care l-a acuzat pe prinţ că a agresat-o sexual în mod repetat când era minoră, a stârnit indignare în Regatul Unit.



În 2022, un proces intentat de Virginia Giuffre împotriva lui Andrew a dus la o înţelegere de milioane de lire sterline, dar în niciun moment fratele regelui Charles nu şi-a recunoscut vinovăţia. Virginia Giuffre s-a sinucis în aprilie anul trecut la domiciliul ei din Australia.



Căderea lui Andrew a fost precipitată în special de dezvăluirile din presa britanică de anul trecut, care susţineau că fostul prinţ, care afirmase în 2019 că a rupt toate legăturile cu Jeffrey Epstein în decembrie 2010, a rămas de fapt în contact cu finanţatorul american după această dată.



Jeffrey Epstein s-a sinucis în închisoare în 2019, mai susţine AFP.

