Răspunzând la frustrările președintelui american Donald Trump cu privire la faptul că membrii europeni ai NATO nu își aduc contribuția cuvenită, Rutte a declarat miercuri pentru Fox News că Roma a jucat un rol-cheie în războiul cu Iranul, permițând celor 500 de avioane militare americane să utilizeze bazele aeriene italiene.

Interviul a declanșat o furtună politică imediată pentru Meloni, adversarii ei acuzând-o că a indus în eroare opinia publică atunci când a insistat că Italia se menține în afara războiului și că Roma permite doar operațiuni logistice și tehnice la bazele americane din Italia, scrie POLITICO.

Meloni a ripostat joi, afirmând că Rutte sugera în mod eronat că zborurile din Italia ar fi fost utilizate în atacuri directe asupra Iranului, în dorința sa de a convinge Washingtonul că NATO joacă un rol semnificativ.

„În relatarea sa — să-i spunem entuziastă —, secretarul general a amestecat lucruri care, de fapt, sunt destul de diferite între ele, confundând tipurile de zboruri autorizate”, a declarat Meloni reporterilor în cadrul unui summit franco-italian din sudul Franței.

„Nu am participat la conflictul cu Iranul. De altfel, dacă am fi participat la conflictul cu Iranul, nu ar exista nicio explicație pentru această dezamăgire pe care președintele SUA o repetă foarte des”, a adăugat Meloni.

Prim-ministrul italian a intrat în conflict cu Trump în ultimele zile, președintele american criticând-o în mod direct pentru că a refuzat accesul bombardierelor americane la bazele italiene.

Ea a reiterat că Italia a permis utilizarea bazelor doar pentru operațiuni logistice și tehnice.

Meloni a spus că nu are nicio idee de ce Rutte a oferit această „descriere prea simplistă”.

„Probabil a fost o încercare de a pregăti cât mai bine următorul summit NATO, dar, în orice caz, cred că trebuie să fim prudenți când vorbim despre aceste chestiuni.”

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a confirmat că declarațiile lui Rutte se refereau, de fapt, la „logistică sau sprijin tehnic” și că acesta „a subliniat modul în care aliații, inclusiv Italia, și-au îndeplinit acordurile bilaterale existente în ceea ce privește bazele militare și survolurile”.

Joi, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a discutat această chestiune cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Meloni a afirmat că autoritățile iraniene „au înțeles că a existat o neînțelegere”.