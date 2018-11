Aerul din California a devenit toxic din cauza incendiilor. "E ca şi cum te-ai apuca de fumat"

Cel mai grav incendiu din istoria Americii arde deja de zece zile şi nu şi-a atins nici pe jumătate potenţialul distrugător, spun pompierii.

În timp ce numeroase echipe caută 1.300 de dispăruţi şi bilanţul morţilor se apropie de 80, efectele se simt şi la aproximativ două sute de kilometri depărtare. În Sacramento şi San Francisco este ca şi cum oamenii ar fi început brusc să fumeze până la jumătate de pachet de țigări pe zi.

La mai bine de doua sute de kilometri distanta de districtul Butteunde face ravagii Camp Fire, faimosul pod Golden Gate este învăluit de un fum gros şi pare întrerupt brusc. În funcţie de cum bate vântul, calitatea aerului la San Francisco e mai proastă uneori decât la New Delhi - unul dintre cele mai poluate oraşe din lume.

"E destul de incomod. Cu siguranţă respir mai greu şi simt presiune în sinusuri”, spune un localnic.

Problema este agravată de faptul că, din cauza maselor de aer de temperaturi diferite, fumul rămâne deasupra zonei respective. Saptamana trecuta, scolile au fost închise mai multe zile. Iar vineri, transportul în comun a fost gratuit - pentru a reduce măcar noxele emise de autoturisme. In plus, evenimentele în aer liber programate in weekend au fost anulate.

"E oribil. Mi s-a făcut greaţă aseară, în timp ce mă plimbam în fum, aşa că acum am mască", spun cei afectaţi.

Sunt cozi la magazinele in care se vând purificatoare de aer, iar pe stradă oamenii umblă cu măşti, deşi nu este clar cât de eficiente sunt. Potrivit specialiştilor, particulele mari sunt reţinute în căile nazale si cele foarte mici sunt eliminate imediat prin expiraţie.

"Cele medii se depun în plămâni şi provoacă inflamaţii. Este ca şi cum te-ai apuca de fumat şi ai fuma între două şi zece ţigări pe zi în această perioadă”, expliucă un pneumolog.

Începând de mâine sunt aşteptate ploi, care ar trebui să mai cureţe aerul, dar şi să le dea o mână de ajutor pompierilor în lupta cu focul.

