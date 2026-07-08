Aerul condiționat consumă aproape dublu față de acum șase ani în gospodăriile din UE. Situația României

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62560092

Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aparatele de aer condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate.

autor
Ioana Andreescu

În gospodăriile din Uniunea Europeană, consumul de energie pentru răcirea locuințelor a crescut constant, ajungând la 80,4 mii de terajouli (TJ) în 2024, potrivit Eurostat.

În 2018, gospodăriile din Uniunea Europeană au utilizat 40,5 mii de terajouli pentru răcirea spațiilor, ceea ce înseamnă că, până în 2024, consumul final total de energie pentru această destinație s-a dublat. În perioada 2018–2024, consumul a crescut în fiecare an, cu excepția anilor 2023 (-1,9%) și 2020 (-2,5%), când au fost înregistrate scăderi față de anul precedent.

Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Italia, Spania și Grecia au înregistrat cel mai ridicat consum total de energie pentru răcirea locuințelor, cu 26,3 mii TJ, 14,3 mii TJ, respectiv 11,9 mii TJ.

În România, consumul destinat funcționării aparatelor de aer condiționat a crescut de la 1.045 TJ în 2018 la 1.137 TJ în 2024.

Cu toate acestea, Cipru și Malta au, de departe, cele mai mari ponderi ale energiei utilizate pentru răcirea locuințelor în consumul final de energie al gospodăriilor, de 16,0%, respectiv 15,0%.

În Grecia, 7,4% din consumul de energie al gospodăriilor a fost destinat răcirii locuințelor, în timp ce în Spania și Italia aceste ponderi au fost mai reduse, de 2,5%, respectiv 2,3%.

Consumul de energie pentru aerul condiționat în gospodăriile din UE
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Sursa: Eurostat

Etichete: aer conditionat, consum, romania,

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