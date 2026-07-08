”La data de 7 iulie 2026, în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 16 Poliţie, au fost identificaţi şi ulterior depistaţi doi minori, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”, anunţă Poliţia Capitalei.

Ce a declarat Poliția

În 17 iunie, poliţiştii Secţiei 16 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, angajat al unei instituţii publice, cu privire la faptul că, în data de 16 iunie, mai multe persoane ar fi pătruns, fără drept, într-o curte şi ar fi provocat distrugeri la nivelul mai multor autoturisme care au fost ridicate din Sectorul 4 şi ulterior parcate în incinta acesteia.

În urma cercetărilor, a rezultat că distrugerile au provocate de mai multe persoane care au pătruns în incinta respectivă prin escaladarea gardului, fiind identificaţi şi ulterior depistaţi doiadolescenţi, o fată şi un băiat, ambii în vârstă de 16 ani, bănuiţi de comiterea faptei.

”În baza probatoriului administrat, faţă de cei doi minori magistraţii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 16 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”, informează Poliţia Capitalei.

Reacția primarului Daniel Băluţă

În 17 iunie, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă a prezentat imagini cu cei doi adolescenţi, adresând un mesaj părinţilor.

„Acest mesaj este pentru părinţi. Vă rog să acordaţi câteva momente acestui clip! Sunt de acord. Sunt doar copii. Câţiva adolescenţi care se joacă. Cum reacţionăm, însă, atunci când îi observăm pe înregistrările camerelor video urcându-se cu picioarele pe maşini şi aruncând cu pietre în ele? Ce facem dacă au ajuns la aceste maşini intrând prin efracţie într-un spaţiu securizat? Din păcate, nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităţilor competente. Pentru toate acestea, inclusiv pentru daunele provocate autoturismelor, cine credeţi că va suporta consecinţele legale şi financiare? Părinţii, evident”, scria Băluţă.