Plăcile imense din beton se pot prăbuși oricând.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit autorităților, în toată această perioadă au avut loc expertize criminalistice, cercetări, s-a pregătit documentația necesară, dar și terenul pentru a putea începe lucrările pe șantier. Vorbim atât de apă, electricitate, dar și alte condiții necesare pentru muncitori. Potrivit Primăriei Capitalei, etapa de proiectare a întârziat cu trei săptămâni, și aceasta pentru că expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului pentru această anchetă, timp în care proiectantul nu a avut acces pe șantier. Așadar, în următoarele zile, aici constructorul va prelua oficial șantierul. Vor începe lucrările de reabilitare a blocului. Se estimează că aceste lucrări vor dura în jur de două luni. În această etapă, potrivit autorităților, partea distrusă complet a blocului va fi separată de restul construcției și va fi demolată controlat, iar partea rămasă va fi reabilitată pas cu pas pentru a vedea dacă blocul are susținere și se pot continua lucrările. Abia după aceste două luni, o parte dintre locatari vor putea avea acces în bloc, vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile, însă vorbim de locatarii care au apartamente în cealaltă parte a blocului, adică în partea care nu a fost distrusă complet de acea explozie. În dimineața zilei de 17 octombrie anul trecut, o explozie puternică a zguduit zona. Au fost afectate blocurile din jur, dar și școala din apropiere. Au murit trei persoane în acea zi, alte zeci de persoane au fost rănite, inclusiv copii”.