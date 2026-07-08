Femeia a fost salvată de polițiști după ce copilul celor doi, care vorbea la telefon cu mama lui când ea a fost atacată, a sunat la 112.

După două luni de la comiterea faptelor, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău l-au trimis în judecată pe bărbatul de 38 de ani pentru tentativă de omor și lipsire de libertate. Bărbatul este acuzat că, în noaptea de 17 spre 18 mai, ar fi răpit-o pe femeie de pe stradă și ar fi forțat-o să meargă cu el într-o clădire părăsită.

În momentul atacului, copilul celor doi, în vârstă de 9 ani, vorbea la telefon cu mama lui. A sunat apoi la Poliție și le-a dat anchetatorilor destule indicii pentru ca femeia să fie găsită. Când a fost găsită, femeia avea răni serioase pe tot corpul. Cei doi sunt din localitatea Glodeanu-Siliștea, județul Buzău, și au avut o relație de ani de zile. S-au despărțit în mod violent, în noiembrie anul trecut. Atunci, femeia a cerut ajutorul autorităților și a obținut un ordin de protecție valabil șase luni. Dar, în luna mai, atunci când a avut loc atacul, măsura a expirat, iar femeia a cerut prelungirea ei, însă instanța a respins solicitarea. Procesul se desfășoară la Tribunalul din Buzău.

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