Actrița Dame Maggie Smith, cunoscută pentru filmele ”Harry Potter” și ”Downton Abbey”, a murit la 89 de ani

"Cu mare tristețe trebuie să anunțăm decesul lui Dame Maggie Smith: A murit liniștită în spital în această dimineață, vineri 27 septembrie. O persoană intens privată, ea a fost cu prietenii și familia la sfârșitul anului. Ea lasă doi fii și cinci nepoți iubitori care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare.

Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi minunatului personal de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea și bunătatea lor neobosită în timpul ultimelor ei zile.

Vă mulțumim pentru toate mesajele și sprijinul dumneavoastră și vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment." - a anunțat familia, potrivit BBC News.

”Dame Maggie Smith a adus o varietate uimitoare de expresii în rolurile sale, câștigând laude din partea regizorilor și a colegilor actori deopotrivă. S-a spus despre ea că nu a luat niciodată un rol cu ușurință și că adesea se plimba pe la repetiții repetându-și replicile în timp ce restul distribuției era în pauză.

Într-o profesie cunoscută pentru incertitudinile sale, cariera sa a fost remarcabilă pentru longevitatea sa. A debutat ca actriță în 1952 și era încă în activitate șase decenii mai târziu, trecând de la statutul de star aspirant la cel de comoară națională”. - notează jurnaliștii britanici de la BBC.

Getty

Pentru publicul tânăr, rolul profesoarei McGonagall din ”Harry Potter și Piatra Filozofală” a fost cel care a făcut-o să iasă în evidență.

Este un rol pe care îl va relua în toate filmele Potter ulterioare, iar rolul său în franciză a adus-o în fața unei noi generații de fani ai filmului.

Se spune că a fost singura actriță pe care autoarea JK Rowling a cerut-o în mod special.

Cine a fost Dame Maggie Smith

Dame Maggie a avut roluri edxtrem de diferite, de la maica superioară alături de Whoopi Goldberg în Sister Act (1992), la profesoara de ”metamorfoză” din filmele din saga Harry Potter, şi până la însoţitoarea irascibilă din A Room With a View (1986) şi la bătrâna fără adăpost din The Lady in the Van (2015).

Născută la 28 decembrie 1934, la Ilford, în sud-estul Angliei, Margaret Smith debutează pe scena Oxford Playhouse la începutul anilor '50, potrivit News.ro.

Ea se alătură apoi trupei londoneze de teatru Old Vic, iar apoi Royal National Theatre, unde are succes alături de soţul său, actorul Robert Stephens.

Ei au doi fii, de asemenea actori, Chris Larkin şi Toby Stephens, iar cuplul se desparte în 1973.

Maggie Smith se recăsătoreşte la scurt timp după aceea cu dramaturgul Beverley Cross, cu care pleacă să trăiască şi muncească în Canada.

Debutul în cinema al lui Maggie Smith are loc în 1958, în Nowhree To Go, alături de Basil Dearden şi Seth Holt.

Ea este nominalizată pentru prima oară la Oscaruri pentru interpretarea Desdemonei în adaptarea lui Othello a lui Stuart Burge. Ea îi dă atunci replica unui gigant britanic al Celei de-a Şaprte Arte, Lawrence Olivier.

În 1969 obţine Oscarul celei mai bune actriţe cu The Prime of Miss Jean Brodie.

Urmează al doilea Oscar, în 1979 cu California Suite.

Ultima nominalizarea o datorează regizorului Downton Abbey, Julian Fellowes, care-i scrie, în Gosford Park al lui Robert Altman, rolul foarte snoabei şi glacialei Lady Constance, un preludiu al personajului contesei de Grantham, Lady Violet, care i-a adus o celebritate planetară un pic cam incomodă.

Făcută Dame comandor a Ordinului Imperului Britanic în 1990 şi Companion of Honour în 2014, Maggie Smith a supravieţuit unui cancer de sân.

În toiul chimioterapiei, ea participă la turnarea lui Harry Potter and The Half-Blood Prince (2009).

”Eram cheală ca un ou”, avea ea să-şi amintească.

Ea suferă şi de maladia Basedow (boala Graves), o maladie autoimună a tiroidei, care provoacă o deplasare a ochiului în afara orbitei.

Are întotdeauna o ferocitate naturală.

”Nu tolerez imbecilii şi, în consecinţă, nici ei pe mine, aşa că mă înfoi. Poate că de aia sunt aşa de bună să joc babe irascibile”, se diagnostica ea în cotidianul The Guardian în 2014.

Pentru ca să aibă, ca întotdeauna, ultimul cuvânt de spus.

