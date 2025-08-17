Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din "Superman" şi "Priscila, regina deşertului", a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa.

Stamp a murit duminică dimineaţă, a precizat familia sa într-un comunicat

„El lasă în urma lui o operă extraordinară, atât ca actor, cât şi ca scriitor, ce va continua să emoţioneze oamenii vreme de mulţi ani", a scris familia sa.

După ce a devenit cunoscut ca figură marcantă a revoluţiei culturale Swinging Sixties, Terence Stamp a jucat inclusiv rolul Zod în "Superman", precum şi în filme regizate de Pasolini şi Ken Loach.

Cine a fost Terence Stamp

Fiu de muncitor, Terence Stamp s-a făcut remarcat în 1962 cu rolul unui matelot angelic spânzurat pentru că şi-a ucis unul dintre coechipieri: "Billy Budd" de Peter Ustinov i-a adus o nominalizare la Oscar şi un Glob de Aur pentru interpretare masculină.

Actorul cu ochi albaştri fascinanţi a jucat apoi rolul psihopatului din "Obsedatul", o poveste de iubire contorsionată în regia lui William Wyler, film pentru care Stamp a primit premiul pentru interpretare masculină la Cannes în 1965.

Ken Loach l-a distribuit în primul său film, "Poor Caw" (1967).

După o perioadă în care Terence Stamp nu a mai apărut pe ecranele de cinema, Richard Donner l-a ales pentru a interpreta rolul generalului Zod în "Superman" în 1977.

El a mai interpretat rolul lui Bernadette, transexualul din "Priscila, regina deşertului" (1994).

