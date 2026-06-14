Acordul SUA-Iran, sub semnul întrebării după atacul din Beirut. Trump cere Israelului și Iranului „să nu strice totul”

Donald Trump a cerut ca nimeni să nu mai lanseze atacuri, după ce armata israeliană a anunţat că a lansat lovituri asupra Beirutului, ceea ce ar putea complica eforturile de finalizare a unui acord menit să pună capăt conflictului dintre SUA şi Iran.

„Atacul de azi-dimineaţă asupra Beirutului nu ar fi trebuit să aibă loc”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând: „mai ales într-o zi specială, când suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul”. Atacul s-a soldat cu trei morţi şi 16 răniţi, potrivit autorităţilor libaneze. Iranul a ameninţat cu o ripostă militară, iar Trump a reacţionat pe reţelele sociale: „Suntem foarte aproape de un acord care va aduce pacea în regiune, inclusiv în Liban, şi toate părţile ar trebui să se abţină”, a arătat el, îndemnând părţile „să nu strice totul” Postarea a apărut la câteva ore după ce Israelul a declarat că a lovit bastioane ale Hezbollah din sudul Beirutului, ca răspuns la focurile de armă trase mai devreme asupra nordului Israelului de Hezbollah. Citește și Putin și Trump au convenit ca emisarii americani să se deplaseze „în curând” în Rusia. Anunțul, făcut de Kremlin La începutul acestei luni, SUA au mediat un nou acord de încetare a focului între Israel şi Liban, în temeiul căruia Israelul s-a angajat să nu atace Beirutul dacă Hezbollah nu va ataca civilii israelieni. Hezbollah a respins noul acord. „Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban, dar nici din partea vreunei alte părţi, inclusiv Hezbollah, împotriva Israelului”, a scris Trump în postarea sa. „Acesta ar putea fi începutul unei păci lungi şi frumoase - să nu o ratăm!” a îndemnat preşedintele de ziua lui.

Semnarea acordului, incertă Trump, care declarase anterior că acordul ar putea fi semnat duminică, l-a presat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să înceteze atacurile asupra Libanului cât timp acordul este aproape de finalizare, dar premierul i-a sfidat cererea. Biroul lui Netanyahu a declarat că atacurile au fost o reacţie la atacurile Hezbollah asupra nordului Israelului. Armata israeliană a afirmat că Hezbollah a lansat trei proiectile, difuzând imagini în care o explozie puternică a fost urmată de fum care se ridica. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Hezbollah, susţinut de Iran. „Israelul nu va tolera atacuri asupra teritoriului său”, au declarat Netanyahu şi ministrul apărării Israel Katz într-un comunicat. Armata a declarat ulterior că se pregăteşte pentru posibile atacuri în următoarele ore. Preşedintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre principalii negociatori ai Teheranului, a avertizat SUA pe X, după atacurile Israelului: „Dacă nu aveţi voinţa şi capacitatea de a vă îndeplini angajamentele, nu se poate vorbi despre continuarea acestui drum”. „Fără îndoială, aceste crime nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat generalul Mohammad Jafar Asadi, comandant adjunct al Cartierului General al Comandamentului Comun al Iranului. Mediatorii din Qatar s-au deplasat duminică la Teheran pentru a finaliza acordul, potrivit a doi oficiali regionali. Oficialii, care au vorbit sub condiţia anonimatului, şi-au exprimat optimismul prudent că SUA şi Iranul se apropie în sfârşit de un acord care ar putea opri ostilităţile care au ucis mii de oameni şi ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz, a cărei închidere a aruncat pieţele mondiale în haos. Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat sâmbătă că acordul va fi semnat duminică, în timp ce purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla în zilele următoare. Trump a afirmat că Strâmtoarea Ormuz se va deschide imediat după semnare. Este de aşteptat ca acordul să fie semnat electronic, fără o ceremonie fizică, deşi nu este clar când sau cum va avea loc semnarea, scrie The Associated Press. Guvernul iranian a avertizat că orice diviziune internă cu privire la acord îi slăbeşte poziţia de negociere, iar cei care critică negociatorii vizează o decizie naţională. Iranienii trebuie să recunoască că niciun război nu durează veşnic, a declarat purtătoarea de cuvânt Fatemeh Mohajerani pentru agenţia de ştiri de stat IRNA.

Problemele acordului SUA-Iran Acordul nu rezolvă cele mai spinoase probleme dintre SUA şi Iran, inclusiv programul nuclear al Iranului sau fondurile sale îngheţate în valoare de miliarde de dolari, dar oferă un cadru de 60 de zile pentru discuţii tehnice pe aceste teme, potrivit oficialilor pakistanezi şi regionali familiarizaţi cu negocierile în curs. Oficialii au descris eforturile Pakistanului de a conduce negocierile, luptându-se luni de zile pentru a împiedica ambele părţi să părăsească masa negocierilor în multiple ocazii. În cadrul acordului discutat, SUA şi Israelul par să nu-şi fi atins obiectivele iniţiale de a distruge programele de rachete şi nucleare ale Iranului şi de a pune capăt sprijinului acordat grupărilor armate din regiune. Nu este clar cum va aborda acordul aceste probleme sau dacă ele vor face parte din acordul final. Programul nuclear al Iranului şi uraniul puternic îmbogăţit se află de mult timp în centrul tensiunilor cu SUA şi Israelul şi constituie o sursă de îngrijorare la nivel internaţional. Trump a afirmat sâmbătă pe reţelele de socializare că atunci „când totul se va calma”, SUA vor interveni pentru a „dilua şi distruge” uraniul îmbogăţit . Iranul deţine 440,9 kilograme de uraniu îmbogăţit până la o puritate de 60%, fiind tehnic la un pas de nivelurile de 90% necesare pentru arme, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică. Iranul susţine de mult timp că programul său nuclear este paşnic şi nu s-a angajat public să renunţe la uraniul îmbogăţit, despre care se crede că este îngropat sub trei centre nucleare care au fost grav avariate de atacurile SUA de anul trecut. Criticii din Partidul Republican al lui Trump, care se confruntă cu un război nepopular înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, au criticat acordul care se conturează. Unii au afirmat că acesta nu îmbunătăţeşte termenii acordului nuclear cu Iranul din 2015, din care Trump a retras SUA în timpul primului său mandat şi pe care îl descrie în continuare ca fiind „prost”. Între timp, este de aşteptat ca Trump să discute despre deminarea Strâmtorii Ormuz în cadrul summitului G7, care începe luni în Franţa.

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