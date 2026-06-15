'Cel mai important lucru este că am salvat statul Israel de ameninţarea unei anihilări nucleare', a declarat Netanyahu într-o conferinţă de presă în care şi-a apărat bilanţul şi operaţiunile militare israeliene în Iran, Liban şi Gaza.

În prima sa conferinţă de la anunţarea acordului SUA-Iran, Netanyahu a confirmat că se va prezenta la viitoarele alegeri legislative din toamnă, cu 'intenţia de a le câştiga'.

Acordul convenit încheiat între Statele Unite şi Iran a fost considerat în mare parte un eşec pentru Israel de către societate şi de un mare segment al clasei politice.

Luni, Hezbollah a afirmat luni că a 'respins' o forţă israeliană care încerca 'să avanseze' în sudul Libanului, în pofida acordului anunţat între Washington şi Teheran care vizează să pună capăt războiului în regiune, inclusiv în Liban, potrivit Iranului.

Luptătorii Hezbollah 'au făcut baraj (...) cu rachete şi drone' împotriva unei forţe israeliene, 'formată dintr-un excavator şi două tancuri Merkava', care 'avansa' în împrejurimile oraşului Kfartebnit, aproape de Nabatieh, arată un comunicat al mişcării şiite.

Mai devreme luni, o dronă israeliană a atacat o maşină în aceeaşi localitate, 'omorându-l pe şofer', a relatat Agenţia Naţională de ştiri libaneză. Acesta a fost primul atac mortal de la anunţarea acordului SUA-Iran.