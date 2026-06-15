El a subliniat că ţara sa nu este obligată să îl respecte.

„Acordul lui Trump nu ne obligă, nu suntem parte la acest acord. Acesta nu ne garantează securitatea”, a declarat Ben Gvir pe canalul său de Telegram, în ceea ce a fost prima reacţie a unui oficial israelian la acord.

„Nu trebuie să ne mulţumim cu nimic mai puţin decât desfiinţarea Hezbollahului. Nu trebuie să ne retragem nici măcar un centimetru din teritoriul pe care soldaţii noştri l-au capturat şi l-au curăţat de infrastructura teroristă”, a spus el.

Şi voci mai puţin radicale, precum fostul ministru Benny Ganz, au criticat acordul.

„Nu trebuie, sub nicio formă, să acceptăm o limitare a libertăţii de acţiune a Israelului în Liban, nici o retragere care ar pune în pericol locuitorii din nordul Israelului”, a scris Ganz pe X, calificâmd acordul drept un „eşec strategic, care va obliga Israelul să se angajeze într-o luptă politică, militară şi juridică în anii următori”, a adăugat el.

Liderii critică înţelegerea

„Forţele de apărare israeliene vor rămâne în zonele de securitate din Liban, Siria şi Gaza”, a avertizat ministrul israelian al apărării, precizând că premierul Benjamin Netanyahu şi el însuşi duc „o politică clară”.

Statele Unite şi Iranul au anunţat că au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban, şi pentru a redeschide strâmtoarea vitală Ormuz, dar nu au oferit prea multe detalii cu privire la chestiunea spinoasă a programului nuclear al Teheranului.

Washingtonul şi Islamabadul au declarat că acordul ar urma să fie semnat vineri în Elveţia. Însă conţinutul acordului, care vine după săptămâni de negocieri tensionate şi ameninţări periodice din partea lui Trump cu noi ostilităţi în cazul în care Iranul nu ajunge la o înţelegere, a rămas neclar.

Libanul a reprezentat un punct sensibil în cadrul negocierilor, Israelul şi Hezbollah ignorând apelurile lui Trump şi ale altor părţi de a-şi înceta atacurile reciproce din ultimele săptămâni.

Într-un comunicat, secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului a afirmat că războiul şi operaţiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, se vor încheia definitiv începând de luni seara. Însă ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că armata israeliană va rămâne pe termen nelimitat în zonele de securitate din Liban, Siria şi Gaza pentru a proteja graniţa şi aşezările israeliene, adăugând că el şi prim-ministrul Benjamin Netanyahu au clarificat acest lucru lui Trump şi altor oficiali americani. „Dacă Iranul atacă Israelul din cauza evenimentelor din Liban, îl vom ataca cu toată puterea noastră şi îi vom demonstra clar diferenţele de putere”, a spus Katz.

Premierul israelian încă nu şi-a anunţat o poziţie oficială în privinţa acordului, dar a avut mai multe confruntări cu Trump pe această chestiune.