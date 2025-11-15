Acord provizoriu pe bugetul UE din 2026. Eurodeputații au negociat mai muți bani pentru transport, energie și cercetare

Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două instituţii.

Eurodeputaţii au obţinut creşteri pentru bugetul UE din 2026 şi au asigurat fonduri pentru Horizon Europe, reţelele de transport şi energie, protecţia civilă şi agricultură.

Bugetul pentru 2026 se ridică la un total de 192,8 miliarde de euro în angajamente şi 190,1 miliarde de euro în plăţi. Angajamentele se referă la fonduri pentru acţiuni a căror execuţie se întinde pe mai multe exerciţii bugetare.

Plăţile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate în exerciţiul bugetar curent şi în exerciţiile bugetare anterioare, conform comunicatului publicat de Consiliul UE, care detaliază domeniile şi sumele alocate.

Parlamentul susţine în comunicatul său că a negociat cu succes fonduri suplimentare în valoare de 372,7 milioane de euro peste propunerea iniţială a Comisiei, concentrându-se pe programe şi politici menite să îmbunătăţească viaţa oamenilor, să sporească competitivitatea, să abordeze provocările din domeniul apărării şi al imigraţiei şi să ofere sprijin pentru asistenţa umanitară, conform comunicatului instituţiei.

Printre creşterile bugetare pentru 2026 obţinute la capitolul "cercetare, inovare şi securitate cibernetică" se numără şi consolidarea Centrului european de competenţe în domeniul securităţii cibernetice (ECCC), cu sediul la Bucureşti, o investiţie esenţială pentru rolul României în arhitectura europeană de securitate digitală, a scris pe o reţea socială europarlamentarul Victor Negrescu, membru al echipei de negociere a Parlamentului European, precizând că a susţinut amendamentele împreună cu grupul social-democrat.

După ce Consiliul va adopta oficial acordul, acesta va fi discutat în Comisia pentru bugete joia viitoare (20 noiembrie), apoi va fi supus votului în plenul Parlamentului European (în sesiunea din noiembrie de la Strasbourg) şi va fi promulgat de preşedintele Parlamentului.

